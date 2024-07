BERLIN (dpa-AFX) - In der Affäre um möglicherweise gefälschte Klimaschutz-Zertifikate verlangt die Union von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) lückenlose Aufklärung. "Wir sehen immer stärker, dass monatelang nicht gehandelt wurde. Und das muss aufgeklärt werden", sagte die umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Anja Weisgerber, der Nachrichtenagentur dpa. Es gehe um ein "Kontrollversagen", für das Lemke die Verantwortung trage. Sie müsse die Aufklärung daher "zur Chefsache machen", betonte Weisgerber kurz vor der Sitzung des Umweltausschusses im Bundestag. Dort muss Lemke am Mittag Fragen zu den Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Klimaschutzprojekten in China beantworten.

Hintergrund sind Betrugsvorwürfe rund um dort angesiedelte Projekte, mit denen Mineralöl-Konzerne in Deutschland ihre gesetzlich vorgegebenen Klimaziele erreichen können. Hierbei können die Konzerne ihre Treibhausgasquoten verbessern, wenn innerhalb der Lieferkette CO2-Emissionen eingespart werden - auch im Ausland.