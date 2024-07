3. Juli 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Troy Minerals Inc. („Troy“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 10. Juni 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma CBGB Ventures Corp. („CBGB“) eine finale Vereinbarung zur Übernahme aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von CBGB im Gegenzug zur Emission von 3.244.151 Troy-Stammaktien und 9.732.454 Special Warrants des Unternehmens unterzeichnet hat.

CBGB ist Konzessionsinhaber des Quarzsandprojekts Table Mountain in British Columbia und erhält gemeinsam mit Troy das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 80 % an der Firma Grand Samsara Development LLC, die das Quarzsandprojekt Tsagaan Zalaa in der Mongolei betreibt.

Die Special Warrants werden nach dem folgenden Schema in Stammaktien umgewandelt:

- 3.244.151 Special Warrants werden zu jenem Datum in Troy-Stammaktien umgewandelt, an dem das Unternehmen eine Beteiligung von 23,8 % an der Firma Grand Samsara Development LLC erhält;

- 1.601.328 Special Warrants werden 30 Tage nach jenem Datum in Troy-Stammaktien umgewandelt, an dem entweder eine Mineralressource von 5.000.000 Tonnen im Projekt Table Mountain (wie in einem vom Unternehmen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellten Fachbericht in Aussicht gestellt) erreicht oder der kommerzielle Produktionsbetrieb aufgenommen wird, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt;

- 1.601.327 Special Warrants werden 30 Tage nach jenem Datum in Troy-Stammaktien umgewandelt, an dem im Projekt Table Mountain der kommerzielle Produktionsbetrieb aufgenommen wird;

- 3.285.648 Special Warrants werden 30 Tage nach jenem Datum in Troy-Stammaktien umgewandelt, an dem im Projekt Tsagaan Zalaa der kommerzielle Produktionsbetrieb aufgenommen wird.

Die bei Abschluss der Transaktion auszugebenden 3.244.151 Stammaktien sowie 3.244.151 weitere Stammaktien, die bei der Umwandlung von Special Warrants in Verbindung mit dem Erwerb einer Beteiligung an Grand Samsara ausgegeben werden, unterliegen diversen Wiederveräußerungsbeschränkungen, die für einen Zeitraum zwischen sechs Monaten und drei Jahren ab dem Abschlussdatum gelten.