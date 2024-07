Das führte zu einer kräftigen Korrektur der Anteile des norwegischen Wasserstoffspezialisten. Gegenüber dem Zwischenhoch bei etwa 0,80 Euro hat das Papier auf dem Höhepunkt des Abverkaufs über 40 Prozent an Wert eingebüßt.

In den vergangenen Wochen ist es um die Aktie von Nel etwas ruhiger geworden. Das lag vor allem an der Tatsache, dass die Aufmerksamkeit der Anleger auf dem Börsendebüt von Cavendish , dem von Nel abgespaltenen Wasserstofftankstellengeschäft , lag.

Bietet die Korrektur eine Einstiegschance?

In den vergangenen Handelstagen ist es aber zu einem Bodenbildungsversuch gekommen. Über welche Chancen dieser verfügt und ob das für Anleger eine Einstiegschance ist, soll ein Blick in den Chart klären.

Harte, aber konstruktive Konsolidierung

Der im Mai steile Anstieg der Aktie hatte das Überwinden zahlreicher Horizontalwiderstände zur Folge. Am wichtigsten war jedoch der Sprung über die gleitenden Durchschnitte, insbesondere über die 200-Tage-Linie.

Diese allerdings wurden im Rahmen der jüngsten Korrektur wieder aufgegeben. So konnte das Kaufsignal, das das Überwinden des langfristigen Mittels bedeutet hat, nicht bestätigt werden.

Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass sich die Aktie von Nel nicht allzu weit von ihren Durchschnittslinien entfernt hat. Das ist vor allem der bei 0,48 Euro gebildeten Unterstützung zu verdanken und sichert den Käufern die Chance auf einen Gegenschlag.

Bullishes Bodenbildungsmuster

Von dieser haben sie in den vergangenen zwei Wochen bereits Gebrauch gemacht. Am Dienstag konnte sogar die 50-Tage-Linie zeitweise zurückerobert werden, wenngleich die Gewinne bislang nicht gehalten werden konnten – zu groß war im ersten Anlauf der Widerstand an der 200-Tage-Linie sowie der Marke von 0,54 Euro.

Mit Blick in den Chart sowie die technische Indikation deutet aber vieles darauf hin, dass die Bullen zu einem weiteren Anlauf ansetzen könnten.

Im Kerzenchart hat sich kurzfristig ein Cup-and-Handle-Pattern, also eine Untertassenformation mit Henkel, gebildet. Üblicherweise ist das eine bullishe Trendwendeformation, die bei Nel mit dem erneuten Anstieg über die 200-Tage-Linie bestätigt werden könnte.

Wiederaufnahme des Aufwärtstrends möglich

In der technischen Indikation haben zwar sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD ihre bisherigen Aufwärtstrendlinien und damit teilweise auch ihre bullishen Divergenzen gegenüber der Aktie eingebüßt.

Der MACD ist aber auf dem besten Wege, die (rote) Signallinie zu überqueren, was eine Entspannung im Abwärtstrend der vergangenen Wochen bedeuten würde. Da dieser von der Nulllinie nicht allzu weit entfernt ist, könnte die Aktie außerdem schon bald wieder in einen kurzfristigen Aufwärtstrend wechseln. Der aktuell neutral notierende RSI würde dem zumindest nicht im Wege stehen.

Fazit: Eine Chance für mutige Anleger

Der aktuell wahrscheinlichste Kursverlauf der Aktie von Nel ist daher ein zweiter, mutmaßlich erfolgreicher Anstieg über die aktuelle Widerstandszone sowie eine weitere Rallye. Diese würde beim bisherigen Jahreshoch sowie spätestens an der Marke von 1,00 Euro auf die Probe gestellt werden.

Erst für Kurse nachhaltig unter der aktuellen Unterstützungszone von 0,48 Euro, wäre das die Bullen bevorzugende Setup dahin. In diesem Fall dürften erneut 0,40 Euro angelaufen werden, ehe der Aktie entweder ein weiterer Rebound gelingt oder mit neuen Mehrjahrestiefs gerechnet werden muss.

Mutige Anleger, die ihre Renditechancen optimieren, ihre Verlustrisiken gleichzeitig aber minimieren möchten, können in der gegenwärtigen Situation auf das vor drei Monaten empfohlene Discount-Zertifikat mit der WKN ME6E89 setzen. Das liegt gegenüber der Erstempfehlung durch wallstreetONLINE 17 Prozent im Plus, bietet aber noch immer ein Potenzial von rund 36 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion