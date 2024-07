RBC stuft Evotec auf 'Outperform' RBC hat Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Charles Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die "sehr hohe" Wahrscheinlichkeit, dass der "Biosecure Act" in diesem Jahr in den USA verabschiedet …