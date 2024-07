NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Michelin vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Rückläufige Absatzvolumina dürften durch Produktmix- und Kostenvorteile kompensiert worden sein, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Reifenhersteller entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 21:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf SIX Swiss (CHF) () gehandelt.