Eine Monsterwelle katapultierte im Zuge der Coronakrise Hapag-Lloyd auf ein Vielfaches nämlich auf 475 Euro. In den letzten Wochen sind die Frachtrachten stark angestiegen. Hohe Frachtraten gleich hoher Gewinn! Die Verspätungen und Staus auf den Weltmeeren, derzeit soll jeder 12. Container weltweit in einem Stau stecken, ließen neben den steigenden chinesischen Exporten die Frachtraten innerhalb eines halben Jahres auf das Vierfache anziehen. Auch Piraterie und terroristische Angriffe im Roten Meer treiben die Frachtraten nach oben. Die Reedereien leiten die Containerschiffe häufig über das Kap der Guten Hoffnung, was etwa 10 Tage länger dauert. Auch auf den Meeren spielt das Wetter verrückt: Zum einen sind chinesische Häfen von Nebel verhüllt, Starkregen schüttet in Südostasien, die Dürre in Panama, alles ließ die Frachtraten steigen.

Die sogenannten Spotraten, die Kosten für kurzfristig versteigerte Transportplät- ze auf den Containerschiffen, sind auf rund 7.000 Dollar explodiert. Vor der Corona-Pandemie waren es lediglich zwischen 1.000 und 2.000 Dollar. Bei der Dividende lassen sich die Hamburger nicht lumpen. Die Ausschüttung schwankt wie das Meer, kann sich aber sehen lassen. Zuletzt wurden 9,25 Euro gezahlt. Ausschüttungsrendite satte 5,5%. Mit 30% ist Klaus-Michael Kühne, der reichste Deutsche mit einem Vermögen von 42 Milliarden Dollar, beteiligt. Illustre Investoren sind auch noch Staatsfonds aus Katar und Saudi-Arabien.

Klaus-Michael Kühne ist außerdem Mehrheitsaktionär des Logistikdienstleisters Kühne + Nagel und er ist engagiert mit Minderheitsbeteiligungen an Hapag-Lloyd, der Lufthansa, der Brenntag sowie dem Fußballverein HSV. Der Unternehmer ist 87 Jahre. Gespannt sind wir auf den Ausblick von CEO Rolf Habben Jansen auf die zweite Jahreshälfte. Zumal das erste Semester besser ausgefallen ist als gedacht. Die Nordlichter müssen sich bis 2045 dekarbonisieren, Habben Hansen bringt Atomantriebe für seine riesigen Containerschiffe ins Gespräch. Wäre schneller als jetzt. Um nicht so viel Sprit zu verbrauchen, sind die Schiffe im Schnitt mit 1 bis 1,5 Knoten langsamer unterwegs. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd beläuft sich auf gut 30 Milliarden Euro. Das ist günstig.