Hohe Rendite kann auch ein Warnsignal sein

In manchen Fällen kann die Dividendenrendite noch deutlich höher liegen. Der auf Krankenhausimmobilien spezialisierte REIT Medical Properties Trust rentiert aktuell mit fast 15 Prozent. Die optisch hohe Dividendenrendite ist allerdings die Folge einer gnadenlosen Talfahrt der Aktie und signalisiert, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten steckt.

Eine weitere Form oft überdurchschnittlich hoher Dividendenrenditen sind Sonderdividenden. Die werden häufig im Zusammenhang mit besonderen Vorkommnissen einmalig ausgezahlt. Das können der Verkauf von Unternehmensteilen, eine gute Ertragslage oder hohe Finanzreserven sein.

Mega-Sonderdividende angekündigt

Zu einer Aufsehen erregenden Sonderdividende hat sich jetzt das chinesische Unternehmen DouYu entschlossen. Hinter DouYu verbirgt sich der Betreiber einer gleichnamigen Video-Streamingplattform, die in China eine große Reichweite hat und auf der vor allem Inhalte wie Videospiele (auch Liveübertragungen) sowie Animes und Kurzfilme zu finden sind.

Die Corona-Pandemie bescherte Plattformen wie DouYu eine gigantische Zuschauerschaft – angesichts von Lockdowns waren die Freizeitmöglichkeiten begrenzt. Auch die Erträge des Unternehmens sprangen sprunghaft an.

Sagenhafte 77,5 Prozent Dividendenrendite

Zwar ließen die Geschäfte des Unternehmens nach dem Ende der Corona-Pandemie stark nach und erholen sich angesichts der aktuellen Konsum- und Werbezurückhaltung in China nur langsam. Nichtsdestotrotz sitzt DouYu, das zuletzt auf einen Börsenwert von gerade mal 300 Millionen US-Dollar kam, auf Finanzreserven in Höhe von 841 Millionen US-Dollar.

In Ermangelung von Investitionsmöglichkeiten hat sich das Unternehmen daher jetzt zu einem drastischen Schritt entschlossen. DouYu wird eine gewaltige Sonderdividende in Höhe von 9,76 US-Dollar je Aktie ausschütten. Das bedeutet auf der Basis des Schlusskurses vom Dienstag von 12,59 US-Dollar eine (einmalige) Dividendenrendite von sagenhaften 77,5 Prozent.

Anleger erhalten insgesamt 300 Millionen US-Dollar

Insgesamt sollen bei rund 32 Millionen ausstehenden Anteilsscheinen 300 Millionen US-Dollar an die Anleger ausgeschüttet werden. Die feiern am Mittwoch eine große Börsenparty und katapultieren die Aktie am Handelsplatz an der Nasdaq um über 30 Prozent nach oben.

Dadurch allerdings sinkt die Dividendenrendite für Anleger, die am Geldregen teilhaben wollen, auf "nur" noch 58 Prozent (bei einem Kurs von 16,81 US-Dollar; Stand: 16:10 Uhr). Ausgezahlt werden soll die Sonderdividende zum 30. August für alle Anleger, die sich bis zum 21. August in der Aktie engagiert haben.

Fazit: Spannend, aber nur eingeschränkt empfehlenswert

Was allerdings zu bedenken ist. Nach dem sogenannten Ex-Datum, also dem Datum, ab dem die Aktie abzüglich der Auszahlung gehandelt wird, sinkt der Wert der Aktie um die Höhe der Ausschüttung. Das macht einen Einstieg zum Zeitpunkt jetzt nur dann attraktiv, wenn die Aktie tatsächlich weiter steigen sollte.

Dafür gibt es insofern Indizien, als dass sich DouYu in den vergangenen Monaten mit anderen chinesischen Basiswerten erholen konnte. Die Geschäftsentwicklung war in den zurückliegenden Quartalen allerdings rückläufig. Das spricht trotz eines Unternehmenswertes, der selbst nach der Auszahlung der Mega-Dividende unter dem aktuellen Börsenwert liegt, gegen einen Kauf der Aktie.

