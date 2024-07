Köln (ots) -



- Kölner Systemhaus rät zu Absicherung gegen Angriffe von außen und Zero Trust

intern

- Telonic-Chef Andreas Schlechter: "Moderne IT-Sicherheit muss ins Kalkül

ziehen, dass ein Angreifer trotz Absicherung ins Netz eindringt und ihn dort

so weit wie möglich isolieren."



Die Absicherung der "Außenhaut" von IT-Netzwerken ist nicht mehr ausreichend,

sondern auch innerhalb eines Netzes sollten die einzelnen Segmente gegenseitig

abgesichert werden. Diese Empfehlung kommt vom Kölner Systemhaus Telonic, das

auf die Planung, den Aufbau und den Betrieb hochsicherer Unternehmensnetzwerke

spezialisiert ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Geschäftsführer Andreas Schlechter erläutert: "Herkömmlicherweise liegt derFokus der Netzwerksicherheit darauf, Angriffe aller Art von außen zu erkennenund abzuwehren. Doch das reicht nicht mehr. Wir legen einen weiteren Fokusdarauf, den möglichen Schaden durch Attacken, die es schaffen, ins Netzwerkeinzudringen und sich von innen her ausbreiten, zu minimieren."Home Office, Apps und IoT als Treiber der UnsicherheitDurch immer mehr Arbeitsplätze im Home Office, zusehends leistungsfähigereSmartphone-Apps für das Arbeiten mit Firmendaten unterwegs und die zunehmendeVerbreitung des Internet of Things (IoT) wird die Anzahl der Geräte, die überunterschiedliche Wege auf Firmennetze zugreifen, immer unübersichtlicher. "Esgenügt eine einzige Schwachstelle, um Cyberkriminellen ungewollt Zugang zumUnternehmensnetz zu ermöglichen", sagt Telonic-Chef Andreas Schlechter. Er nenntBeispiele: "Ein mit 1-2-3-4 gesichertes Smartphone, das im Taxi liegen bleibtoder in einer Bar entwendet wird, ein unsicheres WLAN in einem Hotel, eineSchwachstelle in einer Sicherheitskamera, eine Softwarelücke in einerStandardsoftware, ein Mitarbeiter, der auf eine Phishing-Nachricht reinfällt,oder ein Passwort, das identisch ist mit dem Namen des Haustieres, den derBeschäftigte auf Social Media postet."Hinzu kämen immer neue Angriffsformen und mögliche Einfallstore für Hacker. DerTelonic-Chef verweist auf Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in derInformationstechnologie (BSI), wonach jeden Monat durchschnittlich 300 kritischeSchwachstellen in Softwareprodukten entdeckt werden. "Angesichts dieser enormenAngriffsfläche ist die Absicherung nach außen allein nicht mehr genug",resümierte Andreas Schlechter.Zero-Trust-SicherheitsstrategieDaher raten die Netzwerkprofis von Telonic zu einerZero-Trust-Sicherheitsstrategie innerhalb von Firmennetzwerken. "Zero Trust"bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die einzelnen Netzwerksegmente nicht