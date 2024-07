Hamburg (ots) -



- Energiepark Witznitz bei Leipzig so groß wie 700 Fußballfelder

- Mehr als eine Million Solarmodule mit einer Leistung von 650 Megawatt

- Neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen



Solarstrom statt Braunkohle: Auf dem Gelände des ehemaligen Tagebaus Witznitz II

wird heute der größte Solarpark Europas feierlich eröffnet. Der Park am Hainer

See bei Leipzig erstreckt sich auf 500 Hektar, das entspricht einer Fläche von

rund 700 Fußballfeldern. Die Fläche ist so groß, dass die Reihen mit den sich im

Sonnenlicht spiegelnden Modulen selbst auf den Satellitenbildern von Google

Earth & Co. zu erkennen sind. Im Energiepark Witznitz sammeln rund 1,1 Millionen

Solarmodule Sonnenergie und sorgen für eine Leistung von 650 Megawatt. "Der

Energiepark Witznitz ist ein weiterer Meilenstein der europäischen

Energiewende", sagt Steffen Montag, Geschäftsführer von MoveOn Energy. "Witznitz

ist ein leuchtendes Symbol der Entschlossenheit, eine nachhaltige Zukunft zu

gestalten."









MoveOn Energy hat den Energiepark geplant, gebaut und übernimmt die

Betriebsführung. Finanziert wurde das Vorzeigeprojekt vom Versicherungskonzern

SIGNAL IDUNA und seiner Finanztochter HANSAINVEST Real Assets. Der offizielle

Spatenstich erfolgte im Juni 2020. "Witznitz ist nicht nur ein Beweis für unser

gemeinsames Engagement und unsere Entschlossenheit, sondern auch für unsere

Vision einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Zukunft. Es ist uns gelungen,

eines der ambitioniertesten Projekte der europäischen Energiewende zu

realisieren - und das ohne staatliche Förderung. Das ist ein Erfolg, auf den wir

alle stolz sein können", sagt Martin Berger, Finanzvorstand der SIGNAL IDUNA

Gruppe



Neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen



Neben dem riesigen Solarkraftwerk entsteht durch eine großflächige Renaturierung

des ehemaligen Braunkohletagebaus neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Dafür

wurden 160 Hektar Ausgleichsflächen geschaffen, mit Hecken entlang der

Zaunanlagen, um das Gebiet möglichst naturnah zu gestalten. Zudem sollen 13

Kilometer lange Wander- Rad- und Reitwege den Tourismus in der Region fördern.

Darüber hinaus wird auf einer Fläche von fünf bis zehn Hektar eine

landwirtschaftliche Parallelnutzung unterhalb der Solarmodultische erprobt.



Über die SIGNAL IDUNA Gruppe



Die SIGNAL IDUNA Gruppe geht zurück auf kleine Krankenunterstützungskassen, die

Handwerker und Gewerbetreibende vor über 115 Jahren in Dortmund und Hamburg

gegründet hatten. Heute hält die SIGNAL IDUNA das gesamte Spektrum an

Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle Zielgruppen bereit. Der



