3. Juli 2024 – Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aus der Ausübung von 16.666.666 Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens („Warrants“), die am 28. Juni 2024 verfielen, einen Gesamterlös von etwa 3,3 Millionen $ eingenommen hat. Die Warrants hatten einen Ausübungspreis von 0,20 $ und wurden ursprünglich am 28. Juni 2023 nach Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung begeben.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagt dazu: „Wir möchten unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen in das Unternehmen danken, wie an der Ausübung der Warrants deutlich wird. Das Management und das Board of Directors haben ebenfalls Warrants in ihrem Besitz ausgeübt; ihre Interessen stehen angesichts einer Aktienbeteiligung von etwa 20 % weiterhin in starkem Einklang mit jenen der Aktionäre. Mit dieser Finanzierung kann Newcore die Erschließung seines Goldprojekts Enchi in Ghana und damit die Risikominderung vorantreiben. Durch zusätzliche Bohrungen, metallurgische Untersuchungen und Explorationsarbeiten wird nämlich das Potenzial des Projekts weiter definiert.“

Das Unternehmen verfügt mit einem Kassenbestand von etwa 4,7 Millionen $ nun über die erforderlichen Mittel für ein 10.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das am 26. Juni 2024 angekündigt wurde. Nach der Ausübung und dem Verfall der Warrants bestand das Aktienkapital des Unternehmens aus 189.460.129 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien; die im Umlauf befindlichen verwässernden Wertpapiere umfassen 11.270.000 Aktienoptionen, 1.371.000 RSUs und PSUs, wobei keine zusätzlichen Warrants ausstehen.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 20-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

