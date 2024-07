Köln (ots) -



- 235 Mrd. EUR lokales Einkommen, 3,3 Millionen Arbeitsplätze, grüne Energie für

32 Millionen Menschen

- Beiträge privater Unternehmen zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs)

- Impactmessungstool DERa methodisch weiterentwickelt



Die Investitionen der KfW-Tochter DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft mbH waren 2023 trotz politischer Unsicherheiten und

Marktvolatilitäten nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern erzielten auch

erhebliche positive Entwicklungswirkungen. Der jetzt vorgelegte

Entwicklungspolitische Bericht 2023 zeigt: Die von der DEG finanzierten

Unternehmen erwirtschafteten im vergangenen Jahr lokale Einkommen in Höhe von

235 Mrd. EUR, darunter Löhne und Gehälter, Steuern und Einnahmen über lokale

Beschaffung. Das sind über 12 % mehr als im Vorjahr (2022: 209 Mrd. EUR). Mit

3,3 Millionen ist auch die Zahl der von den Unternehmen in Entwicklungsländern

beschäftigten Menschen gestiegen (2022: 3 Millionen Beschäftigte).





"Diese weiterhin sehr gute und stabile Förderwirkung ist umso erfreulicherangesichts der anhaltend fordernden politischen und wirtschaftlichen Lage imvergangenen Jahr. Die Beiträge privater Unternehmen sind bedeutsam für diewirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern. Sie treibenProduktivität und nachhaltiges Wirtschaftswachstum voran, schaffen Arbeitsplätzeund fördern die lokale Entwicklung", sagte Roland Siller, Vorsitzender derDEG-Geschäftsführung, anlässlich der Vorstellung des Berichtes.Auch die Beiträge der DEG-Kunden zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs)sind weiterhin hoch. 85 % der Kunden haben sich wirtschaftlich erfolgreichentwickelt und tragen durch höheres lokales Einkommen zur Armutsbekämpfung bei(SDG 1). 76 % der Unternehmen fördern die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden undsomit lebenslanges Lernen im Sinne des SDG 4. Die von der DEG mitfinanziertenEnergieversorger produzieren jährlich rund 32 TWh Strom aus erneuerbarer Energie(SDG 7) und können damit aktuell über 32 Millionen Menschen versorgen. So werden22 Mio. t CO2-Emissionen vermieden.Die Entwicklungswirkungen ihrer Investitionen sind ein zentralesSteuerungsinstrument für die DEG. Sie misst diese seit 2017 mit dem von ihrentwickelten Development Effectiveness Rating (DERa). Im DERa werden jährlichfür jeden DEG-Kunden quantitative und qualitative Indikatoren zurEntwicklungsmessung erhoben. Eine Auswertung des DEG-Portfolios 2023 zeigt: 76 %der DEG-Kunden leisten einen Beitrag zur Innovation, indem sie neue Technologieneinführen, neue Produkte entwickeln oder neue Prozesse implementieren. Fast 85 %engagieren sich gemeinnützig, z. B. für Bildung und Gesundheit, und wenden dafürüber 412 Mio. EUR auf. Mehr als 80 % der Unternehmen haben einBeschwerdemanagement eingeführt.Im Kontext ihrer neuen Strategie hat die DEG ihr Impactmessungstool DERaweiterentwickelt. Im DERa 2.0, das erstmals für den EntwicklungspolitischenBericht 2024 zugrunde gelegt wird, soll unter anderem die durch die DEGgeförderte Transformation beim Kunden stärker berücksichtigt werden,beispielsweise in Themenfeldern wie Ressourcenschutz, Geschlechtergerechtigkeitund Digitalisierung."Zusammen mit unserer Tochter DEG Impulse begleiten wir unsere Kunden auf ihremTransformationsweg eng und beraten sie umfassend, um ihre Klimaresilienz zustärken und noch mehr Entwicklungswirkungen zu erzielen. Das ist einlangfristiger Prozess, der unsere strategische Zielsetzung für die kommendenJahre bestimmen wird," so Roland Siller.Den Entwicklungspolitischen Bericht der DEG finden Sie unter:https://www.deg-entwicklungsbericht2023.de/Pressekontakt:Anja StrautzTel.: +49 221 4986 1474mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/5815068OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft