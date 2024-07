Essen (ots) - Carlo Credo führt Unternehmen durch den digitalen Dschungel. Der

Das macht die Marketing Wizards GmbH zu einem attraktiven Arbeitgeber





Ohne gutes Personal kann keine Firma wachsen. Das Problem hierbei ist, dass derFachkräftemangel nicht mehr zu übersehen ist. Nahezu jede Branche istmittlerweile davon betroffen: Im IT-Bereich sind beispielsweise derzeit 86.000Stellen in Deutschland unbesetzt, wie der Branchenverband Bitkom jüngstmitteilte. Der Mangel an Arbeitskräften wird unter anderem vom demografischenWandel und dem starken Wirtschaftswachstum verursacht.Um auch im Jahr 2024 gute Mitarbeiter anwerben zu können, investieren dieMarketing Wizards viel, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und dem Team vielzu bieten. Denn gerade in der Kreativbranche ist ein gutes Arbeitsklima vonbesonders hoher Bedeutung. Dabei stehen das Arbeitsklima, die Karrierechancen,die Würdigung der Arbeitsleistung und auch die Firmenphilosophie im Mittelpunkt.Natürlich erwartet ein leistungsbereiter Mitarbeiter auch ein entsprechendesGehalt - das weiß auch die Marketingagentur Marketing Wizards.Zum Thema:- Marketing Wizards GmbH (https://marketing-wizards.de/)- Interview im "GEWINNERmagazin"(https://gewinnermagazin.de/carlo-credo-mitarbeiter-com-interview/)- Carlo Credo im "Unternehmerjournal" (https://www.unternehmerjournal.de/carlo-credo-von-mitarbeiter-com-marketingturbo-portrait/)Als Teammitglied der Marketing Wizards durchstarten"Die Mitarbeiter sind das Herzstück eines jeden Unternehmens", betont CarloCredo. "Bei den Marketing Wizards arbeiten wir beständig daran, denInteressenten attraktive Möglichkeiten im Unternehmen zu bieten. ZufriedeneMitarbeiter generieren zufriedene Kunden, was zu einem nachhaltigen Wachstumführt."Wer selbstständig arbeitet, Wert auf eine exzellente technische Ausstattung legtund sich von einer Gratis-Golfclubmitgliedschaft angezogen fühlt, ist bei dendigitalen Marketingspezialisten der Marketing Wizards GmbH richtig. DasUnternehmen zählt im Übrigen zu den am schnellsten wachsenden Digitalagenturenim Ruhrgebiet. Aktuell sucht die Werbeagentur aus Essen neueVertriebsmitarbeiter im Innendienst, Online-Marketing-Manager undGrafik-Designer.Carlo Credo und die Marketing Wizards aus Essen sind gefragte Ansprechpartnerauf dem Gebiet des digitalen Marketings. Das Unternehmen realisiert einzielgruppenspezifisches Online-Marketing und optimiert dabei dieOnline-Strategien ihrer Kunden.Wer ist Carlo Credo?Wer innerhalb eines Tages 23 Telefonverträge an der Haustür verkauft, ist wohldas, was man einen geborenen Vertriebler nennt. Das Verkaufstalent von CarloCredo ist jedenfalls nicht lange unbemerkt geblieben. Schnell landete er in derFührungsriege einer Full-Service-Marketing-Agentur.Heute ist Carlo Credo Geschäftsführer seiner eigenen Firma: Die MarketingWizards GmbH möchte die Online-Strategien ihrer Kunden optimieren. Dasfunktioniert beispielsweise mit gezielter Suchmaschinenoptimierung,zielgruppengerechten Anzeigen bei Google und Facebook , Webdesign oderansprechenden Landingpages. Üblicherweise handelt es sich dabei um eineganzheitliche Betreuung des Online-Marketings - denn bei den Marketing Wizardsgibt es alle Leistungen aus einer Hand. Das sorgt für effiziente Prozesse mitkurzen Abstimmungswegen. Die Online-Marketing-Maßnahmen sollen dann die Anzahlder Verkäufe, Aufträge oder Anfragen in die Höhe treiben.Die Kunden der inhabergeführten Werbeagentur aus Essen kommen dabei aus ganzverschiedenen Bereichen, etwa dem Handwerk oder dem E-Commerce. Zudem zählenGolfanlagen zum festen Kundenkreis der Marketing Wizards. Denn das Golfmarketingist eine persönliche Leidenschaft von Online-Marketing-Experte und LongdriverCarlo Credo. Mittels digitaler Marketingmethoden sollen die Golfclubs ihreMitgliederzahlen signifikant steigern.