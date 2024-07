Berlin (ots) - Die globale KMU-Strategie für Vertrieb und Marketing von Konrad

Konrad Wolfenstein hat sich als Digitalexperte erfolgreich in verschiedenenIndustriebranchen etabliert. Dazu zählen unter anderem der Maschinenbau, diePhotovoltaik (https://xpert.digital/erneuerbare-energien/) , die Logistik undIntralogistik (https://xpert.digital/logistik-intralogistik/) sowie die SmartCity Factory (https://xpert.digital/stadtlogistik/) . Darüber hinaus hat er auchin den Bereichen Extended Reality und Metaverse(https://xpert.digital/extended-reality/) Pionierarbeit geleistet und eigeneGeschäftsmodelle entworfen und umgesetzt. Sein Blog Xpert.Digital hat sichinzwischen zu einem führenden Industrie-Hub entwickelt. Mit über 2.500Fachbeiträgen, die in 18 Sprachen verfügbar sind, und mehr als 400PDF-Dokumenten, die wertvolle Zahlen, Daten und Fakten enthalten, bietet diePlattform eine umfassende Ressourcensammlung für Fachleute und Unternehmen.Herausforderungen und LösungenIn einer Zeit, in der die digitale Präsenz für den Erfolg eines Unternehmensentscheidend ist, steht die Herausforderung im Raum, wie diese Präsenzauthentisch, individuell und zugleich weitreichend gestaltet werden kann. Hiersetzt Konrad Wolfenstein mit seinen innovativen Lösungen am BeispielXpert.Digital selbst an: Der Blog fungiert als Schnittstelle zwischen einemIndustrie-Hub, einem Blog und einem Markenbotschafter bzw. Industrie-Influencer.Diese Plattform vereint die Vorteile von Kommunikations- und Vertriebskanälenund ermöglicht zudem Veröffentlichungen in 18 verschiedenen Sprachen.Strategie und ReichweiteEin besonderer Vorteil dieser Strategie ist die Kooperation mit Partnerportalen.Diese Kooperationen sowie die Möglichkeit, Beiträge bei Google News und einemPresseverteiler mit etwa 8.000 Journalisten und Lesern zu veröffentlichen,maximieren die Reichweite und Sichtbarkeit der Inhalte. Dies stellt einenwesentlichen Faktor im externen Sales & Marketing (SMarketing) dar.Maßgeschneiderte LösungenDarüber hinaus bietet Xpert.Digital maßgeschneiderte Lösungen für kleine undmittelständische Unternehmen (KMU), die ihre globale Präsenz stärken möchten.Die Mehrsprachigkeit der Plattform erlaubt es, Inhalte gezielt an verschiedeneZielgruppen in unterschiedlichen Märkten anzupassen. Dies erleichtert nicht nurdie Erweiterung der Marktpräsenz, sondern fördert auch die kulturelleSensibilität und das Verständnis der lokalen Gegebenheiten.