FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Covestro angesichts konkreter Übernahmeverhandlungen mit Adnoc auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Aus Sicht von Analyst Peter Spengler spiegelt ein Angebot von 62 Euro je Aktie nicht den fairen Wert für eine Komplettübernahme von Covestro wider. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sei der Kunststoffkonzern ein zyklisches Unternehmen, das sich derzeit in einer Talsohle befinde. Er weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die Gespräche mit dem staatlichen Ölkonzern aus Abu Dhabi scheitern können. Dann drohten Kursgewinne wegen der Übernahmefantasie wieder verloren zu gehen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 10:15 / MESZ

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 54,60EUR auf Tradegate (03. Juli 2024, 13:19 Uhr) gehandelt.



