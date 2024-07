• Tom Maher wechselt zu Neuromod Devices Ltd. – im Gepäck: über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensrecht und -führung in der internationalen Biowissenschaftsbranche, einschließlich Biopharma, Biotechnologie und Medizintechnik.

Maher war zuletzt als Chief of Operations, Corporate Counsel und Company Secretary für Amarin Pharmaceuticals Ireland tätig und kann auf eine erfolgreiche Arbeit in drei C-Level-Positionen für börsennotierte Unternehmen zurückblicken.

„Ich freue mich, die Ernennung von Tom Maher zum General Counsel von Neuromod Devices bekannt geben zu können. Seine umfangreichen Erfahrungen im internationalen Geschäft und in der Betriebsführung in der Biowissenschaftsbranche wird für Neuromod Devices von unschätzbarem Wert sein, da wir uns anschicken, die Tinnitus-Behandlung auf globaler Ebene zu revolutionieren", sagte Dr. Ross O'Neil, der Gründungs-CEO von Neuromod Devices.

Tom Maher kommt nicht mit leeren Händen zu Neuromod Devices Ltd. – im Gepäck hat er mehr als fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensrecht und Wirtschaft in der internationalen Biowissenschaftsbranche, einschließlich Biopharma, Biotechnologie und Medizintechnik.

In seiner Funktion als General Counsel wird er für rechtliche und vertragliche Angelegenheiten, Unternehmenstransaktionen, Governance und Corporate Compliance bei Neuromod verantwortlich zeichnen.

Maher kommentierte seine Ernennung wie folgt: „Ich freue mich, dem Führungsteam von Neuromod beizutreten, in einer Phase, in der das Unternehmen die Vermarktung von Lenire vorantreibt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ross O'Neill und dem gesamten Team bei der Umsetzung der ehrgeizigen strategischen Pläne von Neuromod für 2024 und darüber hinaus."

Die Ernennung von Tom Maher erfolgt in einer Zeit, in der Neuromod die Verfügbarkeit von Lenire auf globaler Ebene weiter ausbaut. Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen die Zahl der auf Hörschäden und Tinnitus spezialisierten Praxen, mit denen es in den USA zusammenarbeitet, auf über 80 erhöht. Neuromod hat außerdem die Verfügbarkeit von Lenire in Europa durch den Aufbau von Partnerschaften mit zusätzlichen Praxen in Spanien, Italien und dem Fürstentum Monaco erhöht.

Neuromod Devices wurde 2010 gegründet und ist ein globales Medizintechnikunternehmen mit Niederlassungen in Irland und den USA. Neuromod hat sich auf die Konzeption und Entwicklung von Neuromodulationstechnologien spezialisiert, um den klinischen Bedürfnissen unterversorgter Patientengruppen gerecht zu werden, die mit chronischen und belastenden Krankheiten leben.

Die Hauptanwendung der Technologie von Neuromod liegt im Bereich Tinnitus, wo Neuromod umfangreiche klinische Studien abgeschlossen hat, um die Wirksamkeit seiner nicht-invasiven Neuromodulationsplattform bei dieser weit verbreiteten Erkrankung zu bestätigen.

Lenire ist das erste nicht-invasive bimodale Neuromodulationsgerät zur Tinnitus-Behandlung, das in groß angelegten klinischen Studien nachweislich zur Linderung von Tinnitus beiträgt und diesen lindert.

Lenire ist in Europa mit dem CE-Zeichen für die Behandlung von Tinnitus unter der Aufsicht einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft zertifiziert und hat von der US-amerikanischen FDA eine De-Novo-Zulassung erhalten.

