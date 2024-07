ROUNDUP Lauterbach kündigt Konzept für Pflegereform an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach peilt angesichts steigender Milliardenkosten eine weitere Pflegereform noch vor der Bundestagswahl an. "Wir werden nach der Sommerpause ein Konzept vorlegen", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Gehen soll es …