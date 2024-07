Berlin (ots) - Die meisten europäischen Regierungen erleichtern den sicheren

Online-Zugang zu persönlichen Daten auf gesicherten Portalen und unterstützen so

die Datensouveränität der Bürger



Mehr als acht von zehn (86 Prozent) Behördendienste in Europa sind inzwischen

online verfügbar. Dennoch erfüllen 65 Prozent der Websites nicht alle acht

ausgewählten Kriterien der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) [1].

Diese Richtlinien sollen sicherstellen, dass Webinhalte barrierefrei und für

Nutzer mit Behinderungen problemlos zugänglich sind. So stoßen beispielsweise

Nutzer mit Sehbehinderungen in den meisten EU27-Ländern auf Barrieren beim

Zugang zu den Diensten. Dies geht aus dem jährlichen E-Government Benchmark

Report von Capgemini hervor, für den rund 15.000 Behördendienste analysiert

wurden.







Freihandelsassoziation [2] sowie die sieben EU-Beitrittskandidaten abdeckt,

zeigt, dass die Regierungen in den letzten vier Jahren erhebliche Fortschritte

bei der Bereitstellung von Online-Diensten für ihre Bürger gemacht haben. Die

Gesamtleistung der EU27 liegt bei 76 von 100 Punkten, eine Steigerung um fünf

Punkte im Vergleich zu vor zwei Jahren; Deutschland hat sich dabei nur leicht um

einen Punkt auf 66 Punkte verbessert. Insgesamt wird die Nutzerfreundlichkeit

mit 93 Punkten weiterhin am besten bewertet. Die deutlichste Verbesserung ist

bei den grenzüberschreitenden Diensten mit einem Anstieg von 59 auf 66 Punkte zu

verzeichnen. Der Report zeigt auch, dass die EU auf dem besten Weg ist, das Ziel

der digitalen Dekade zu erreichen, nämlich die flächendeckende Verfügbarkeit von

öffentlichen Online-Diensten, die unabhängig von Land und Dienstanbieter

einheitlich und leicht zugänglich sind.



Interoperabilität ist der Schlüssel zu digitalen Diensten für alle



Der Report zeigt, dass 91 Prozent der von zentralen Regierungsbehörden

angebotenen Dienstleistungen online verfügbar sind, auf lokaler Ebene von

Städten und Kommunen liegt dieser Anteil bei 71 Prozent. Dieser Unterschied hat

sich jedoch in den letzten vier Jahren deutlich verringert.



Ein deutlicher Unterschied besteht auch bei der Nutzererfahrung von nationalen

und grenzüberschreitenden Nutzern. Nationale Nutzer können auf 88 Prozent aller

angebotenen Dienste digital zugreifen, bei Nutzern, die Anfragen über nationale

Grenzen hinweg stellen, ist dies jedoch nur bei 56 Prozent der Dienste der Fall

- dies bedeutet einen Unterschied von 32 Prozentpunkten, was die Verfügbarkeit

von digitalen Dienstleistungen für inländische und grenzüberschreitende Nutzer

angeht. In den letzten vier Jahren hat sich diese Differenz von 35 Seite 2 ► Seite 1 von 4



