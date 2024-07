Der Bitcoin-Kurs ist erneut unter Druck geraten und fiel am Mittwoch erneut unter die Marke von 60.000 US-Dollar, die er bereits vor wenigen Tagen kurz unterschritten hatte. Mehrere Faktoren tragen zu dieser Entwicklung bei, darunter massive Verkäufe durch große Investoren, die Liquidation von Bitcoin durch die deutsche Regierung und der Verkauf von Bitcoin durch Miner.

Die jüngsten Daten zeigen, dass US-gelistete Bitcoin-Spot-ETFs am Dienstag deutliche Nettoabflüsse verzeichneten. Insbesondere der Grayscale Bitcoin Trust erlebte Nettoabflüsse von 32,38 Millionen US-Dollar. Dies deutet auf eine nachlassende Investorennachfrage hin, die durch das Überangebot auf dem Markt verschärft wird. Die Bitcoin-Miner haben zudem ihre Bestände reduziert, was den Verkaufsdruck erhöht. In den letzten 72 Stunden verkauften Miner über 2.300 BTC im Wert von etwa 145 Millionen US-Dollar, um ihre Verluste nach der jüngsten Halbierung der Blockbelohnung zu minimieren.