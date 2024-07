FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ur-Kryptowährung Bitcoin ist zur Wochenmitte unter Druck geraten. Die älteste und nach Marktwert größte Digitalwährung kostete im Tagestief rund 59.550 US-Dollar. Zum Vortag ergaben sich Verluste von etwa 2.500 Dollar oder etwa 3,5 Prozent. In ähnlichem Ausmaß ging es für die Nummer zwei am Markt nach unten. Der Ether-Kurs fiel in der Spitze ebenfalls um etwa 3,5 Prozent auf 3.280 Dollar.

Kryptofachmann Timo Emden von Emden-Research nannte vor allem zwei Gründe für die Kursverluste. Zum einen verwies er auf die zuletzt nachlassende Nachfrage nach börsengehandelten Bitcoin-Fonds, sogenannten Spot-ETFs. Nach der erstmaligen Zulassung zu Jahresbeginn war es zu einem Nachfrageboom gekommen, der den Bitcoin-Kurs auf sein Rekordhoch von fast 74.000 Dollar getrieben hatte. Mittlerweile ist am Markt etwas Ernüchterung eingekehrt.

"Zudem sehen sich Anleger weiterhin mit geldpolitischen Unwägbarkeiten konfrontiert", ergänzte Emden. "Solange die US-Notenbank in puncto Zinssenkungen im Nebel stochert, dürfte dies auf Krypto-Anleger tendenziell abschreckend wirken." Erst am Dienstag hatte US-Zentralbankchef Jerome Powell erklärt, dass man mehr Zuversicht in die rückläufige Teuerung brauche, bevor man die straffe Geldpolitik lockere.

Hohe Zinsen sind Gift für riskante Anlagen wie Kryptowährungen, weil in diesem Fall die Rentabilität von vergleichsweise sicheren Wertpapieren wie festverzinslichen Staatsanleihen steigt./bgf/jha/