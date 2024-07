HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 105 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wahrnehmung des Medizintechnikkonzerns als Qualitätsunternehmen mit einer starken Position in wichtigen Märkten sei in den vergangenen 18 Monaten durch die Unvorhersehbarkeit der Geschäftsentwicklung unterminiert worden, schrieb Analyst Sam England in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die für 2024/25 avisierte Margensteigerung habe das Unternehmen nicht allein in der Hand. Gemessen an seinen Schätzungen, die er nach der Gewinnwarnung vom Juni nun gesenkt habe, sei die Aktie trotz des seitherigen Kursrückgangs noch nicht günstig./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 65,10EUR auf Tradegate (03. Juli 2024, 14:24 Uhr) gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 71 Euro



