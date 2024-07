Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - Im Jahr 2023 konnte die Deutsche Krebshilfe mit 157,7 MillionenEuro Einnahmen erneut ein sehr gutes Ergebnis verzeichnen. Damit fördert dieOrganisation 177 neue Initiativen und Projekte zur Verbesserung der Versorgungvon Krebspatienten. So hat sie beispielsweise einen neuen Förderschwerpunkt fürchirurgisch-orientierte Forschungsvorhaben initiiert. Mit einem Fördervolumenvon bis zu acht Millionen Euro sollen so unter anderem neue operative Verfahrenentwickelt werden. Ebenfalls im vergangenen Jahr hat die Stiftung die Förderungdes Verbundprojekts ONCOnnect mit 13,8 Millionen Euro beschlossen. Mit ONCOnnectwill sie die von ihr in Deutschland initiierten und geförderten ComprehensiveCancer Center stärker mit regionalen Kliniken, Fach- und Hausärzten vernetzen,um eine hochwertige Versorgung von Krebspatienten flächendeckend zugewährleisten.Im Jahr 2023 spendeten über 344.000 Privatpersonen und rund 6.700 Unternehmeninsgesamt 34,4 Millionen Euro an die Deutsche Krebshilfe. 86 Millionen Euroerhielt die Stiftung aus Nachlässen. Weitere wichtige Einnahmen waren Erlöse ausAktionen und Veranstaltungen, Kondolenzspenden und Zuweisungen durchGeldauflagen. Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe,betont: "Wir sind jedem einzelnen unserer Spenderinnen und Spender dankbar fürdas Vertrauen, dass sie uns und unserer Arbeit entgegenbringen. Nur dank diesesunermüdlichen Engagements können wir uns seit nunmehr 50 Jahren dafür einsetzen,die Versorgung krebskranker Menschen in Deutschland immer weiter zu verbessern."Innovative chirurgische BehandlungsmethodenDie Deutsche Krebshilfe ist der größte private Drittmittelgeber für dieKrebsforschung in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2023 hat sie rund 56 MillionenEuro für Forschungsprojekte auf den Gebieten der Grundlagenforschung, klinischenKrebsforschung und der Versorgungsforschung bereitgestellt. Ein neues Programm,das im vergangenen Jahr initiiert wurde, ist der Förderschwerpunkt"Operativ-chirurgisch orientierte Forschungsvorhaben".Die operative Entfernung eines Tumors ist nach wie vor eine wichtige Säule beider Behandlung von Krebs. Der Einsatz von neuartigen Technologien undkünstlicher Intelligenz eröffnet Möglichkeiten für innovative chirurgischeVerfahren. "Die moderne Chirurgie bietet großes Potenzial für eine effektive undrisikoarme Behandlung von Krebspatienten. Das Ziel der im Rahmen des neuenProgramms geförderten Projekte ist die Optimierung bestehender sowie die