Joyn gewinnt in einem Jahr fast 50 Prozent Nutzer dazu Joyn ist offensichtlich auf Erfolgskurs. Das Streaming-Portal der Senderfamilie ProSiebenSat.1 hat im Vergleich zu vor einem Jahr 47 Prozent bei den monatlichen Video-Nutzerinnen und -Nutzern hinzugewonnen. Das geht aus den am Mittwoch in München …