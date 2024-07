Velburg (ots) - Nach dem Abschluss eines Bauvorhabens stehen Bauherren vor der

Herausforderung, die endgültigen Kosten zu überprüfen und unnötige Ausgaben zu

identifizieren. Diese Aufgabe kann überwältigend sein, da die finale Abrechnung

häufig Posten enthält, die auf den ersten Blick nicht immer nachvollziehbar

sind.



Aber Nachschauen lohnt sich: In fast jeder Endabrechnung findet man

Einsparpotenzial von stellenweise mehreren 10.000 Euro - das überprüft

allerdings kaum jemand. So werfen viele Bauherren schließlich ihr Geld zum

Fenster hinaus. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Rechnungsposten man

akzeptieren muss und wo man oft viel Geld sparen kann.









Viele Bauherren erleben bei der Präsentation der Schlussrechnung einen

regelrechten Kostenschock, da diese häufig unvorhergesehene und zusätzliche

Ausgaben beinhalten. Solche Mehrkosten können auf Nachträge, Aufmaße und andere

Zusatzleistungen zurückzuführen sein, die im Verlauf des Projekts entstanden

sind, aber in den ursprünglichen Angeboten oder Verträgen nicht berücksichtigt

wurden.



Nachträge umfassen zusätzliche Arbeiten oder Änderungen, die während des

Bauprojekts durchgeführt wurden und nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten

waren. Derartige Nachträge erscheinen oft in der Endabrechnung und können

erhebliche Mehrkosten verursachen.



Bei Aufmaßen handelt es sich um detaillierte Dokumentationen, die festhalten,

wann und wo spezifische Arbeiten ausgeführt und welche Materialien und

Komponenten der Auftragspositionen verwendet wurden. Sie ähneln Bautagebüchern,

sind jedoch spezifischer hinsichtlich der erbrachten Arbeitsleistungen. Aufmaße

dienen als Beweis für die tatsächlich erbrachten Leistungen und können

zusätzliche Kosten aufzeigen, die zuvor nicht erkennbar waren. Es ist somit

keine Seltenheit, dass die Endabrechnung erhebliche Mehrkosten enthält, die den

Bauherren unvorbereitet treffen.



Prüffristen beachten und Überprüfungen dokumentieren



Grundsätzlich ist es bei eingehenden Rechnungen dringend geboten, immer die

Fristen für die Überprüfung zu beachten. Besonders bei den üblichen

Vertragsformen, wie etwa nach der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für

Bauleistungen), herrschen strenge Fristen für die Überprüfung und Zahlung der

Rechnungen. Wird diese Frist versäumt und eine Mahnung ausgestellt, sollte diese

äußerst ernst genommen werden, da den ausführenden Unternehmen zahlreiche

vertragliche Mittel zur Durchsetzung ihrer Ansprüche zur Verfügung stehen. Daher

ist es unerlässlich, im ersten Schritt die Fristen im Blick zu behalten. Seite 2 ► Seite 1 von 3



