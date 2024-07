Berlin (ots) - Deutschlands Autofahrer zahlen Steuern und Abgaben in

Milliardenhöhe und stellen so ein Vielfaches der jährlichen

Infrastrukturinvestitionen für Straße, Schiene und Binnenwasserstraße bereit.

Trotzdem krankt Deutschland an seiner maroden Infrastruktur. Über 4.000

Autobahnbrücken sind dringend sanierungsbedürftig oder müssen neu gebaut werden.

"Straßen sind die Lebensadern unserer Volkswirtschaft und für eine bezahlbare

Mobilität der Menschen und der Wirtschaft in unserem Land unerlässlich", betont

ZDK-Präsident Arne Joswig. "Hierfür setzt sich das Kraftfahrzeuggewerbe mit

Nachdruck ein. Unsere Betriebe schaffen Mobilität für alle und müssen schnell

und zuverlässig für Menschen und Güter erreichbar sein."



Statt einer Kürzung der Haushaltsmittel für den Autobahnausbau, wie sie

gegenwärtig in der Bundesregierung diskutiert wird, müssten die dringend

benötigten Finanzmittel für das Brückenmodernisierungsprogramm um rund eine

Milliarde Euro aufgestockt werden, fordert der ZDK-Präsident. "Die hierfür

erforderlichen Finanzmittel leistet der Straßenverkehrssektor bereits durch ein

Vielfaches an Steuereinnahmen und Abgaben in Höhe von rund 70 Milliarden Euro

pro Jahr."







Großteil auf der Straße abspielen. Die jährlich über den Straßenverkehr

generierten Einnahmen müssten daher dringend in Straßenprojekte reinvestiert

werden. "Wer heute nach Investitionslücken beim Systemträger Straße ruft,

beschwört massive Infrastrukturprobleme herauf und verkennt die tägliche

Lebensrealität von Millionen Menschen. Wenn trotz der gewaltigen Einnahmen aus

der Lkw-Maut, der Kfz-Steuer sowie der Steuern und Abgaben auf Kraftstoffe die

Investitionen für marode Brücken und Straßen ausbleiben, dann muss zum Prinzip

"Straße finanziert Straße" wieder zurückgekehrt werden", so ZDK-Präsident

Joswig.



Zum Themenfeld Infrastruktur-Investitionen hat der ZDK gemeinsam mit 20 anderen

Wirtschafts-, Verkehrs- und Logistikverbänden einen "Weckruf" an die

Bundesregierung gerichtet mit dem Appell, die Investitionslinien im

Bundeshaushalt 2025 wieder auf das ursprünglich geplante, dringend notwendige

Niveau anzuheben und dieses auch in den Folgejahren fortzuschreiben.



Weckruf der Verbände: https://ots.de/1xxI0u



