Hamburg/Leipzig (ots) -



- Energiepark Witznitz bei Leipzig liefert Solarstrom für Industrie und

Haushalte

- Mehr als eine Million Solarmodule mit einer Leistung von 605 Megawatt

- 160 Hektar Ausgleichsflächen für Natur- und Umweltschutz



Mit einer symbolischen Inbetriebnahme ist der Energiepark Witznitz von SIGNAL

IDUNA, HANSAINVEST Real Assets und MoveOn Energy jetzt offiziell eröffnet

worden. Der Energiepark Witznitz am Hainer See bei Leipzig ist der größte

zusammenhängende Solarpark Europas. Er erstreckt sich auf 500 Hektar, das

entspricht einer Fläche von rund 700 Fußballfeldern. Unter den zahlreichen

Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist auch Sachsens

Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Festakt gewesen. Er würdigte die

Bedeutung des Projekts für die gesamte Region und für die europäische

Energiewende: "Es ist der größte Solarpark Deutschland, der hier in

Mitteldeutschland entsteht. Wir machen die Transformation, weg von der

Braunkohle, hin zu den erneuerbaren Energien. Mit Signal Iduna, einem wirklich

starken Partner, gelingen solche Investitionen. Wir wollen Industrieland bleiben

und dafür brauchen wir die erneuerbaren Energien."







unserer Strategie verankert. Mit der Investition in dieses Leuchtturmprojekt der

Energiewende werden wir unserer Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft

gerecht und geben einen wichtigen Impuls für die Belebung der Region", sagt

Martin Berger, Finanzvorstand der SIGNAL IDUNA Gruppe.



Zügiger Projektabschluss trotz widriger Umstände



"Der Energiepark Witznitz stellt einen zentralen Bestandteil in unserem

Portfolio dar. Wir sind stolz auf die Fertigstellung und freuen uns, einen

wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten zu können", ergänzt Christoph

Lüken, Geschäftsführer der HANSAINVEST Real Assets, der Finanztochter der SIGNAL

IDUNA. MoveOn Energy, der Entwickler, Generalunternehmer und Betreiber des

Solarparks, hat gemeinsam mit Partnern rund 1,1 Millionen Solarmodule

installiert. Die Solarmodule haben eine Gesamtleistung von 605 Megawatt. Das

reicht aus, um den durchschnittlichen Jahresbedarf von 200.000

Vier-Personen-Haushalten zu decken. Pro Jahr können so Emissionen von mehr als

250.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.



Die erzeugte Energie der Solarmodule wird über ein eigens errichtetes 380 kV

Umspannwerk direkt in die Höchstspannungsleitung der 50 Hertz am Standort

Witznitz eingespeist. "In Zeiten der Zinswende und weltweit stark schwankender Seite 2 ► Seite 1 von 2



