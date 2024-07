Apple hat sein KI-Defizit wirklich mit Sieben-Meilen-Stiefeln aufgeholt. Jetzt hat der iPhone-Produzent mit Microsoft gleichgezogen. Auf der jährlichen Entwicklerkonferenz im Juni hat Apple angekündigt, dass sie ab Herbst künstliche Intelligenz in ihre Betriebssysteme integrieren werden. Um diese Technologie zu unterstützen, hat Apple beschlossen, Expertise von Unternehmen wie OpenAI zu erwerben, ohne jedoch die genaue Investitionssumme offenzulegen.

Kürzlich wurde bekannt, dass Apple einen Beobachterplatz im Aufsichtsrat von OpenAI erhalten wird, ähnlich wie Microsoft, nachdem das Unternehmen 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert hatte. Es wird erwartet, dass Apple eine vergleichbare Summe investiert. Apple wird Phil Schiller in den Aufsichtsrat von OpenAI entsenden. Schiller, ein langjähriger Marketingchef von Apple, hatte bereits unter Steve Jobs gearbeitet.

Rivian: Es geht weiter aufwärts

Nach einer neuen Software-Kooperation mit Volkswagen konnte Rivian seine starke Performance am Aktienmarkt durch überraschend hohe Produktions- und Auslieferungszahlen bestätigen. Rivian hatte für das zweite Quartal eine Auslieferungsprognose von 13.000 bis 13.300 Fahrzeugen abgegeben und übertraf diese mit insgesamt 13.790 ausgelieferten Fahrzeugen. Im Juni-Quartal produzierte das Unternehmen jedoch nur 9.612 Fahrzeuge. Trotz dieser Diskrepanz bleibt das Management nach Abschluss des ersten Halbjahres zuversichtlich, das Jahresziel von 57.000 produzierten Fahrzeugen zu erreichen.

Die Zusammenarbeit mit Volkswagen, das bis zu 5 Milliarden US-Dollar investieren will, gibt Rivian eine realistische Chance, die nächste Generation von Fahrzeugen – den R2-SUV und den R3-Crossover – in zwei Jahren auf den Markt zu bringen. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen stiegen die Rivian-Aktien im regulären Handel um 6,97 Prozent auf 14,89 US-Dollar.

Rheinmetall: Neuer Rekord im Anflug?

Laut einem Bericht des Handelsblatt am Mittwoch, der sich auf Branchenkreise beruft, plant Italien, den von Rheinmetall entwickelten Kampfpanzer Panther sowie den Schützenpanzer Lynx zu bestellen. Der Auftrag, der über 15 Jahre laufen soll, hat ein geschätztes Volumen von rund 20 Milliarden Euro, wovon ein Teil für die Wartung der Fahrzeuge vorgesehen ist. Geplant ist, dass Italien mindestens 350 Lynx-Schützenpanzer und mehr als 200 Panther-Kampfpanzer erwerben will. Ein Sprecher von Rheinmetall erklärte, dass das Unternehmen den Bericht weder kommentieren noch dementieren wolle und fügte hinzu: "Wir werden uns zu gegebener Zeit erklären."

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien von Rheinmetall mit einem Kursziel von 636 Euro und der Einstufung "Overweight" in ihre Bewertung aufgenommen. Analystin Marie-Ange Riggio schrieb in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie, dass die jüngste Kursschwäche des Rüstungskonzerns eine attraktive Kaufgelegenheit darstelle. Aufgrund der hohen Verteidigungsausgaben der Staaten sei die Geschäftsentwicklung von Rheinmetall gut vorhersehbar. Zudem sei das Unternehmen mittlerweile weniger von Schwankungen betroffen. Ein weiterer wichtiger Treiber für das langfristige Wachstum sei die Sparte Electronic Solutions.

Wie bereits erwähnt: Unter 500 Euro sollten Anleger immer mal wieder bei Rheinmetall zugreifen. Jetzt ist die Gelegenheit erst einmal vorbei. Es heißt abwarten.

Deutz: Kurz und etwas schmerzhaft

Der Motorenbauer aus Köln hat nach Börsenschluss eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent im Schnellverfahren durchgeführt. Im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens wurden die neuen Aktien ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Insgesamt wurden 12.614.719 junge Aktien verkauft, die ab dem laufenden Jahr dividendenberechtigt sind und am 08. Juli in den Handel eingeführt werden.

Deutz plant, den Bruttoerlös von etwa 75 Millionen Euro unter anderem zur Finanzierung der kürzlich angekündigten vollständigen Übernahme von Blue Star Power Systems zu verwenden. Das amerikanische Unternehmen ist auf dezentrale Stromversorgung spezialisiert, ein Bereich, der derzeit boomt, da die Stromnachfrage schneller wächst als der Ausbau der Stromnetze.

Machen wir es auch kurz: Ab 5,50 Euro wird das Papier wieder interessant

Tipp des Tages

Adyen: Hält die Unterstützung?

Seit Apple "Tap to pay" eingeführt hat, stehen die Aktien von Bezahldienstleistern unter Druck. Allerdings wird Adyen nicht berücksichtigt, dass die Niederländer einer der Bezahldienstleitser sind, die von Apples neuem Bezahldienst profitieren, da sie im Hintergrund mit dabei sind.

Um Zahlungen über "Tap to Pay" zu empfangen, müssen Händler eine App eines unterstützten Zahlungsanbieters auf ihrem iPhone installieren. Zum Start in Deutschland sind dies Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva. Später in diesem Jahr werden auch die Dienstleister Mollie, Payone, Revolut, Stripe und die Sparkassen-Finanzgruppe den Dienst unterstützen.

Hält jetzt die Unterstützung bei 1113 Euro, dann könnte die Aktie wieder anziehen. Somit beobachten wir die Entwicklung und springen auf, wenn der Kurs wieder dreht.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion