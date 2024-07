NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich zur Wochenmitte wenig Bewegung ab. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,2 Prozent tiefer auf 19.981 Punkte. Am Vortag hatte der Auswahlindex trotz deutlicher Gewinne eine neue Bestmarke knapp verpasst. Den Leitindex Dow Jones Industrial , der am Dienstag etwas weniger zugelegt hatte, sieht IG kaum verändert bei 39.330 Punkten. Wegen des anstehenden Nationalfeiertags endet der Handel an den US-Märkten am Mittwoch bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Am Donnerstag findet kein Handel statt.

Die Anleger hoffen, dass die Regierung am Freitag einen schwachen monatlichen Arbeitsmarktbericht vorlegen wird. Zudem könnte die anlaufende Quartalsberichtssaison der US-Unternehmen viele positive Überraschungen bringen, wie das Beratungsunternehmen Oxford Economics in einer Studie schreibt. Dessen Experten setzen darauf, dass sich das Wachstum auch bei den Unternehmen abseits der "glorreichen Sieben" verbessern wird. Der Begriff fasst die größten Unternehmen aus der Tech-Branche zusammen, allen voran die Börsen-Schwergewichte Apple , Microsoft und Nvidia .