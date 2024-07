7C Solarparken hat seine Umsatzprognose für 2024 nach unten korrigiert. Dies wurde durch eine geringere Sonneneinstrahlung im ersten Halbjahr (-15 Prozent), ungünstige Preisentwicklungen, eine Wertminderung von 6 Millionen Euro für ein Projekt in Bitterfeld (20 MWp) und Verzögerungen beim Netzanschluss neuer Anlagen verursacht.

Die Wertminderung resultiert aus einem Gesellschafterdarlehen, das 7C Solarparken einem Projektunternehmen ohne Pfandrechte gewährte und das vor der Investition an einen Drittanleger verpfändet wurde. Das Managemen plant, rechtliche Schritte zur Kompensation einzuleiten. Da der Ausgang des Rechtsstreits jedoch ungewiss ist, nimmt Warburg potenzielle Entschädigungszahlungen nicht mit in die Prognosen auf.

Die Aktie von 7C ging nach der enttäuschenden Umsatzwarnung auf Tauchstation und verlor im Verlauf der Woche zeitweise mehr als 15 Prozent. Am Mittwoch erholte sich der Kurs etwas und notiert am Nachmittag rund 5 Prozent im Plus.

Zusätzlich belastet eine Serie von Stunden mit negativen Strompreisen das Unternehmen weiterhin. Im April und Mai setzten sich negative Preisstunden fort, was sich negativ auf den erzielbaren Preis des Portfolios von 7C auswirkte.

Das neue Kursziel der Analysten für die Aktie von 7C Solarparken liegt mit 5,50 Euro leicht unter dem bisherigen Wert von 5,90 Euro. Weiterhin rät Warburg zum Kauf. "Sollte 7C Solarparken jedoch eine Entschädigungszahlung erhalten, hätte dies einen positiven Einfluss von 0,06 Euro je Aktie auf unser Kursziel auswirken", schreibt Warburg-Analyst Becker.

Gegenüber dem aktuellen Kurs würde Warburgs Kursziel immer noch glatt eine Verdopplung für die Aktie bedeuten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die 7C Solarparken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,44 % und einem Kurs von 2,56EUR auf Tradegate (03. Juli 2024, 15:45 Uhr) gehandelt.





