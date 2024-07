Seite 2 ► Seite 1 von 5

Saarbrücken (ots) - Der Immobilienmarkt hat sich gewandelt: Die bestenImmobilienmakler werden nicht automatisch von Eigentümern mit den bestenVerkaufsobjekten beauftragt oder von Kaufinteressenten über übliche Börsengefunden. Eine Tatsache, die Peter C. Lopez in den ersten sechs Jahren seiner35-jährigen Erfahrung im Immobilienverkauf selbst erfahren musste und die eranderen Maklern ersparen möchte. Wie ihm das gelingt und welche Rolle das MaklerNavigationssystem der PCL Concept GmbH dabei spielt, erfahren Sie hier!Der Beruf des Maklers ist mit Vorurteilen behaftet, obwohl die Mehrheit derMakler gar keinen Anlass dafür gibt. Darüber hinaus gehen Makler Risiken ein,die kein anderer Unternehmer tragen würde: Rechtsanwälte, Architekten, Ärzte,selbst Fliesenleger verlangen vor getaner Arbeit eine Anzahlung und stellenTeilrechnungen. Nur Makler sind bereit, eine fremde Immobilie mit ihremKnow-how, ihrer Zeit und ihrem Geld attraktiv, bekannt und begehrt zu machen,bis gute Kaufpreisangebote eingehen - ohne Sicherheit, dass der Eigentümer mitihrem Käufer beurkundet. Je erfolgreicher Makler dabei sind, desto eher erfährtauch das Umfeld von der Immobilie. Das Risiko, dass am Ende ein fremder Dritter,beispielsweise ein Nachbar, das Objekt direkt vom Eigentümer erwirbt, wird immerhöher - und der Makler ist dann raus aus der Sache. "Allein für diese Umständehat ein Makler deutlich mehr Respekt verdient", betont Peter C. Lopez, dergemeinsam mit seiner Frau Gwen C. Lopez die PCL Concept GmbH gegründet hat. "Siemüssen jedoch lernen, ihre Mehrwerte besser zu kommunizieren." Wie zahlreicheMakler sich mit der Hilfe von Peter C. Lopez aus der Vergleichbarkeit befreien,besser verstanden und vor allem öfter gefunden werden, erläutert er imnachfolgenden Interview.Peter C. Lopez im InterviewWelche Herausforderungen lösen Sie für Makler und was macht die PCL Concept GmbHso einzigartig?Es ist für uns leichter, selbstständige Makler von 100.000 Euro auf eine MillionEuro Provision im Jahr zu bringen als von 50.000 Euro auf 100.000 Euro. Warumist das so? Ganz einfach, weil wir nur hauptberufliche, selbstständige Maklerbegleiten. Die meisten Makler machen zwar einen guten Job, bringen jedoch trotzExpertise, Einsatz und Erfahrung ihre PS nicht so auf die Straße, wie sie essich mit ihrer Kompetenz wünschen. Mit unserem Makler Navigationssystem ist esfür Makler ähnlich wie Malen nach Zahlen. Sie folgen ganz einfachen Prinzipiennach Anleitung, um das gewünschte Ergebnis zuverlässig, sicher ohne Zeitverlust,Umweg und Hürden zu erreichen. Die zwei größten Hürden, an denen Makler aktuellscheitern: In ihrer Erstansprache, der Webseite oder ihrem Angebot