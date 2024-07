Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt / Wien (ots) -- MP Corporate Finance verbucht starken Jahresauftakt mit zwölf internationalabgeschlossenen Industrietransaktionen sowie der Erweiterung desGesellschafterkreises und Ausbau des M&A-Expertenteams für den europaweitenIndustriesektor- Weiterhin anziehende Aktivität im Small- und Mid-Cap-Bereich erwartet;Large-Cap-Bereich darf auf zweite Jahreshälfte hoffen- Internationalisierungstrend in der Industrie setzt sich fort- USA lösen Asien als bevorzugte Target-Region abSowohl in Deutschland als auch international nimmt der Markt für Fusionen undÜbernahmen vor allem im Small- und Mid-Cap-Bereich weiter an Fahrt auf,wohingegen die Anzahl an Large-Cap-Deals weiterhin deutlich hinter demVorjahresniveau bleibt. In der ersten Jahreshälfte von 2024 konnte insbesondereder deutsche Industriesektor vermehrt Transaktionen verbuchen - entgegen demallgemeinen Trend auch mehrheitlich mit Private-Equity-Beteiligung. "In denvergangenen sechs Monaten konnten wir allein bei MP als europaweit aktivstesM&A-Beratungshaus für den Industriesektor insgesamt zwölf Transaktionen in zehnLändern abschließen, sieben davon mit Beteiligung von Unternehmen aus derDACH-Region. Das ist eine sehr positive Bilanz", erklärt Roman Göd, Managing-und Gründungspartner bei MP Corporate Finance. Die M&A-Beratung hatte imzurückliegenden Halbjahr ihr Expertenteam für Industrial-M&A mit insgesamt 16Neuzugängen noch einmal deutlich ausgebaut, ebenso wie ihrenGesellschafterkreis. Rückwirkend zu Geschäftsjahresbeginn verstärken ShaanTharani, Leiter des Londoner Büros, Florian Immler, Philip-Emanuel Pap sowieJohannes Bayer - langjährige Spezialisten für die Industriesektoren Elektronik,Metall und Verpackung - den nun auf 20 Mitglieder angewachsenen Kreis anAnteilseignern bei MP.Schlagkräftige Deals in den Sektoren Automotive, Packaging und EngineeredMaterialsNeben den Industriesektoren wie Factory Automation und Electronics Manufacturingkann MP in der ersten Jahreshälfte vor allem in den transformationsintensivenBranchen Automotive & Mobility, Packaging sowie Engineered Materials wichtigeLeuchtturmtransaktionen verbuchen. So wickelte die M&A-Beratung etwa die inÖsterreich aktuell größte, abgeschlossene Transaktion in 2024 rund um denbörsennotierten Industriekonzern und Feuerwehrausrüstungshersteller Rosenbauerab, ebenso wie die Übernahme des börsennotierten VerpackungsspezialistenAluflexpack durch Constantia Flexibles. Auch im Small-Cap konnte MP wichtigeTransaktionen vermelden, wie etwa der Zukauf von Silam durch den in