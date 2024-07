Wenn sich alle Passagiere eines Bootes auf dieselbe Seite setzen, so lautet eine ebenso bekannte wie einleuchtende Binsenweisheit, dann kentert das Boot. An der Börse verhält es sich oft ebenso.

Prominenter Bär geht von Bord

Geht es nach diesen Gesetzmäßigkeiten, dann sollten sich Anleger jetzt in Acht nehmen. Denn wie der Finanznachrichtendienstleister Bloomberg erfahren haben will, wird JPMorgan-Chefstratege Marko Kolanovic die US-Investmentbank verlassen.

Kolanovic war einer der wenigen verbliebenen prominenten Bären an der Wall Street, nachdem Mike Wilson, sein Kollege bei Morgan Stanley, bereits vor einigen Wochen das Handtuch geworfen und seine bearishe Haltung gegenüber dem US-Aktienmarkt aufgegeben hatte.

Kolanovic wurde vom Glück verlassen

Kolanovic war lange ein hochgeschätzter Analyst, der sich neben seiner großen Sachkenntnis auch durch eine hohe Treffersicherheit ausgezeichnet hat. Seit 2022 scheint ihn aber das Glück verlassen zu haben. Seine bearishen Prognosen für den S&P 500 traten nicht ein.

Immer wieder hat Kolanovic vor hohen Bewertungen, nicht eingepreisten Risiken und dementsprechend niedrigeren Kursen gewarnt. Auch in diesem Jahr hat er mit einem Jahresendziel von 4.200 Punkten eines der niedrigsten Ziele für den US-Gesamtmarktindex beigesteuert.

Der Rückzug ist ein Schlag für das Bärenlager

Zwar ist über die Umstände des geplanten Abgangs nichts bekannt. Möglicherweise haben sich JPMorgan und Kolanovic aber einvernehmlich auf sein Ende bei der US-Investmentbank geeinigt, nachdem seine Reputation zuletzt gelitten hatte.

Neuer alleinige Chefstratege wird Hussein Malik, mit dem sich Kolanovic, der insgesamt 16 Jahre bei JPMorgan beschäftigt war, den Posten zuletzt teilte.

Der Abgang von Kolanovic ist ein großer Rückschlag für das Lager der wenigen an der Börse noch vorhandenen Bären. Auch wenn seine Prognosen bislang nicht eingetreten sind, ändert das an der Triftigkeit seiner Argumente nichts.

Kolanovic geht, seine Bedenken bleiben

Tatsächlich könnte genau jetzt eine solche Situation eingetreten sein, in der alle Anleger auf derselben Seite des Bootes sitzen: Alarmierende Signale liefern beispielsweise der als Angstbarometer geltende VIX-Index. Der nämlich ist in den vergangenen Tagen auf unter 12 Punkte und damit den zweitniedrigsten Wert seit Mai gefallen.

Der VIX-Index ist gleichzeitig ein Indikator für die Nachfrage nach Put-Optionen, also Absicherungen gegen fallende Kurse. Das bedeutet, das aktuell kaum noch jemand mit fallenden Notierungen rechnet. Ein ähnliches Bild liefert auch das Put-Call-Verhältnis, einem Teilindikator des Stimmungsbarometers Fear & Greed des Nachrichtensenders CNN. Das ist mit 0,67 auf den tiefsten Stand seit letztem Dezember gefallen.

Aktienmarkt aktuell sehr teuer

Auch mit Blick auf die Bewertungen am Aktienmarkt sind Gefahren nicht von der Hand zu weisen. Das um die Inflation bereinigte Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 36 und ist damit nur noch wenig vom Hoch im November 2021 entfernt.

Auch der sogenannte Buffett-Indikator, benannt nach Investmentlegende Warren Buffett, der das Verhältnis der Marktkapitalisierung aller US-Unternehmen im Verhältnis zur US-Wirtschaftsleistung misst, notiert mit 195 Prozent auf dem zweithöchsten Stand der Finanzgeschichte.

Fazit: Anleger sollten gewarnt sein

Wenngleich aktuell nichts auf eine Gesamtmarktkorrektur hinzudeuten scheint, sollten sich Anleger zunehmend in Zurückhaltung üben und in Acht nehmen – Marko Kolanovic mag am Ende zwar zu pessimistisch gewesen sein, aber für eine größere Korrektur am US-Gesamtmarkt gibt es inzwischen ausreichend viele Hinweise.

Die Hoffnung auf eine Zinswende der Fed könnte außerdem schon bald durch neue Rezessionssorgen überschattet werden, denn die am Mittwoch veröffentlichten ISM-Einkaufsmanagerindizes sowie die US-Auftragseingänge sind sehr schwach ausgefallen. So schwach, dass ISM-Präsident Steve Miller darauf hinwies, dass die US-Wirtschaft das erste Mal seit 17 Monaten schrumpfen würde.

Um gut durch die an der Börse oft schwierigen Sommermonate zu kommen, könnte das Reduzieren von Aktienpositionen, der Aufbau von Cash und darüber hinaus vielleicht sogar der Kauf einiger Put-Optionen das Mittel der Wahl für risikobewusste Anleger sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion