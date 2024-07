ORLANDO, Florida, 3. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Daniels Manufacturing Corporation (DMC) ist stolz darauf, die erfolgreiche Übernahme der MCD-Tools GmbH bekannt zu geben, einem führenden Unternehmen für den Vertrieb und die Reparatur von Werkzeugen mit Sitz in der Nähe von Frankfurt, Deutschland. Durch die Übernahme von MCD-Tools durch DMC kann DMC die DMC Europe GmbH gründen und eine direkte Präsenz auf dem europäischen Markt gewährleisten. Die Investition von DMC in eine direkte Präsenz in Europa unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen europäischen Kunden die beste Qualität, den besten Service und die besten Preise zu bieten. Durch die Integration des Fachwissens und der lokalen Ressourcen von MCD-Tools kann DMC seine europäischen Kunden in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich, im Schienenverkehr und auf anderen Märkten noch effektiver bedienen.

Durch die Übernahme wird DMC besser denn je in der Lage sein, Lösungen anzubieten und die Kundenbeziehungen durch kürzere Lieferzeiten, lokalen technischen Support durch DMC-Mitarbeiter und die bestmöglichen Preise für DMCs branchenführende Mil-Spec-Werkzeuge zu stärken.

Erik Francoforte, Geschäftsführer von DMC, äußerte sich begeistert über die Übernahme und erklärte: „Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, unseren Kunden weltweit erstklassige Werkzeuglösungen zu bieten. Durch die Kombination unserer Stärken und die Pflege der etablierten Beziehungen von MCD-Tools sind wir gut positioniert, um die Erwartungen unserer europäischen Kunden zu übertreffen und unsere Position als führendes Unternehmen in der Mil-Spec-Werkzeugindustrie weiter zu festigen."

DMC ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Präzisionswerkzeugen und Fertigungslösungen für verschiedene Branchen, die hochzuverlässige elektrische Systeme benötigen. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit hat sich DMC einen Ruf als zuverlässiger Partner für Unternehmen erworben, die zuverlässige und fortschrittliche Werkzeuglösungen suchen.

