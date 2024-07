Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Adidas-Chef Björn Gulden hat sich festgelegt, dass Spanien oder Deutschland Fußball-Europameister wird. "Wer dieses Spiel gewinnt, wird am Ende Europameister", sagte der Manager dem Nachrichtenmagazin "Focus" mit Blick auf das Viertelfinale am Freitagabend.Nach dem Achtelfinale sehe er Spanien vorn. "Wenn sie jetzt Deutschland rausschmeißen, würde das die gute Stimmung im Land wohl trüben, was traurig wäre." Für sein Unternehmen sei deswegen ein Sieg Deutschlands von Vorteil: "Bei guter Laune boomt das Geschäft". Für den Konzern wäre es daher "schön, wenn Deutschland als Gastgeberland ins Finale kommt."Bei den deutschen Trikots kommt Adidas nach eigenen Angaben kaum mit der Produktion hinterher, besonders das pinke Auswärtstrikot war zeitweise nicht überall lieferbar. "Wir verkaufen von den beiden deutschen Trikots mehr als dreimal so viele als ursprünglich kalkuliert", sagte Gulden.