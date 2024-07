Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzem ging der Cybersecurity-Wettbewerb"Matrix Cup" im Qingdao International Convention Center zu Ende. Im Rahmen desWettbewerbs wurden drei Schwerpunkte gesetzt: Wettbewerb zum Abbau vonSicherheitslücken, Challenge für künstliche Intelligenz (Large Model) undTeamoffensive und Defensivwettbewerb. Es kamen mehr als 1.000 Teams und fast3.000 Spieler aus vielen Ländern der Welt, um gemeinsam einen Angriff auf die 20Millionen Preisgeld zu starten.Der Matrix Cup gilt als größter Cybersicherheitswettbewerb in der östlichenHemisphäre, mit dem höchsten Preisgeld und den besten offensiven und defensivenWettbewerben. Er erzielte eine Reihe von "Tops" in der Branche. Der Matrix Cupkonzentriert sich auf drei Hauptbereiche und hat fünf Großveranstaltungeneingerichtet, womit zum ersten Mal die wichtigsten Veranstaltungstypen derBranche vollständig abgedeckt sind. Für den Matrix Cup haben sich mehr als 1.000Teams und fast 3.000 Spieler aus wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen,Regierungs- und Unternehmenseinheiten aus aller Welt angemeldet. Es isterwähnenswert, dass der Anteil der weiblichen Spieler beim Matrix Cup weit überdem ähnlicher Veranstaltungen liegt, und sie haben den Charme der weiblichenHacker im Wettbewerb voll unter Beweis gestellt und auch bemerkenswerteErgebnisse erzielt. Was die Wettbewerbsergebnisse betrifft, so hat der MatrixCup viele Durchbrüche bei international bekannten Software- undHardwareprodukten erzielt. In Bezug auf technologische Innovation wurden zumersten Mal innovative Produkte wie Großmodelle in den Wettbewerb aufgenommen,und es wurde eine KI-Spur (Großmodelle) eingerichtet, um gleichzeitig KI-Talentefür die Praxis zu fördern. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Wettbewerbs ein3v3-Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine ausgetragen, um ein Benchmark-Eventfür technologische Innovationen im Bereich "Sicherheit + KI" zu schaffen.Die Matrix Cup Cybersecurity Competition basiert auf dem Konzept "echtesNetzwerk, echte Soldaten, echter Kampf und echtes Training". Bei diesemWettbewerb sollen die praktischen Fähigkeiten von Sicherheitstalenten durch dieSimulation von Konfrontationen, die Simulation von Infiltration sowie dieSimulation von Angriff und Verteidigung verbessert und Systemschwachstellen undBedrohungen identifiziert werden. Das Wettbewerbsteam zeigte im Wettbewerb einNiveau von Weltklasse. Die Spieler testeten Mainstream-Anwendungen wieNetzwerk-Kerngeräte, Office-Produkte, Cloud-Dienste, mobile Geräte,Betriebssysteme, Browser und Datenbanken sowie große KI-Modellanwendungen durchclevere Techniken wie die gemeinsame Ausnutzung mehrerer Schwachstellen, was denWert von internationalen Netzwerksicherheitsangriffen und -wettbewerbenwiderspiegelt.Auch in Zukunft wird der Matrix Cup die Verantwortung für die Auswahl undFörderung von Talenten im Bereich der Cybersicherheit übernehmen, die überpraktische Fähigkeiten verfügen, und wirksam zur Entwicklung neuer hochwertigerProduktivkräfte beitragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2452816/image_5029886_41510308.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-wichtigste-cybersecurity-wettbewerb-in-der-ostlichen-hemisphare-wurde-erfolgreich-abgeschlossen-der-matrix-cup-erzielte-mehrere-branchen-tops-302188940.htmlPressekontakt:renhuiyu@360.cnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175585/5815542OTS: Matrix Cup