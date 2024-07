Entwicklung der Indizes

Heute zeigen sich die deutschen Aktienindizes in einer positiven Stimmung, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,08% und steht aktuell bei 18.375,72 Punkten. Der MDAX folgt diesem Trend mit einem Plus von 1,09% und erreicht 25.450,24 Punkte. Auch der SDAX und der TecDAX schließen sich der positiven Entwicklung an, wobei der SDAX um 0,91% auf 14.472,92 Punkte steigt und der TecDAX um 0,88% auf 3.334,99 Punkte zulegt. Im Gegensatz dazu zeigt der Dow Jones eine leichte Schwäche und fällt um 0,21% auf 39.246,14 Punkte. Der S&P 500 hingegen kann einen kleinen Gewinn von 0,20% verbuchen und steht aktuell bei 5.519,73 Punkten. Insgesamt dominieren heute die positiven Vorzeichen bei den deutschen Indizes, während die US-amerikanischen Märkte uneinheitlich performen.Rheinmetall führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 4.82%, gefolgt von Sartorius Vz.mit 4.24% und der Deutschen Bank mit 3.64%.Die Flopwerte im DAX werden von Daimler Truck Holding angeführt, die einen Rückgang von -0.63% verzeichneten. Henkel VZ folgt mit -0.65% und die Münchener Rück mit -1.15%.Redcare Pharmacy verzeichnet den größten Anstieg im MDAX mit 6.01%, gefolgt von HelloFresh mit 4.59% und ThyssenKrupp mit 4.51%.Die Flopwerte im MDAX werden von Hochtief angeführt, die einen Rückgang von -0.75% verzeichneten. Rational folgt mit -0.84% und Gerresheimer mit -1.56%.GRENKE führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 17.18%, gefolgt von Verbio mit 7.02% und thyssenkrupp nucera mit 6.75%.Die Flopwerte im SDAX werden von SCHOTT Pharma angeführt, die einen Rückgang von -2.23% verzeichneten. SUESS MicroTec folgt mit -4.68% und Deutz mit -5.92%.Sartorius Vz. führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 4.24%, gefolgt von Nordex mit 3.63% und Jenoptik mit 3.37%.Die Flopwerte im TecDAX werden von Qiagen angeführt, die einen Rückgang von -0.61% verzeichneten. Elmos Semiconductor folgt mit -0.68% und SUESS MicroTec mit -4.68%.Salesforce führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 1.79%, gefolgt von Caterpillar mit 0.90% und McDonald's mit 0.59%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Amgen angeführt, die einen Rückgang von -1.26% verzeichneten. Merck & Co folgt mit -1.32% und Unitedhealth Group mit -1.63%.Paramount Global Registered (B) führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 6.72%, gefolgt von Vistra mit 4.39% und Marketaxess Holding mit 4.27%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Biogen angeführt, die einen Rückgang von -2.33% verzeichneten. Arch Capital Group folgt mit -2.33% und Genuine Parts mit -2.53%.