Eine Rotation innerhalb der Glorreichen Sieben und zuversichtliche Notenbanker sorgen nicht nur in New York für gute Stimmung, sondern halten auch die Bären in Frankfurt und Tokio von größeren Angriffen auf die Indizes ab. Läuft die Aktie von Nvidia mal nicht, macht Tesla eben die Pace und steigt in zwei Handelstagen um fast 20 Prozent. Wer auf eine Korrektur der heiß gelaufenen Technologiewerte in den USA wartet, muss sich also weiter gedulden. Auch weil der Chef der wichtigsten Notenbank der Welt, Jerome Powell, die Zinssenkungsfantasie auf dem Symposium im portugiesischen Sintra am Leben hält und nur noch ein paar Daten braucht, um die Zinswende auch in den USA endlich einzuleiten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Damit wurde auch der Versuch, den Deutschen Aktienindex wieder unter die 18.000er Marke zu drücken, gestern Nachmittag vereitelt. Stattdessen dreht der Markt wieder nach oben und könnte damit den vierten Anlauf auf die obere Bergrenzung seiner Seitwärtspanne nehmen. Allerdings fehlt in der zweiten Wochenhälfte der Rückenwind von der Wall Street, die heute nur halbtags geöffnet ist und morgen ganz geschlossen bleibt. Die Amerikaner feiern ihre Unabhängigkeit. Da diese aber dem DAX von den US-Indizes in der Regel fehlt, könnte es in Frankfurt eine sehr impulsarme Woche bleiben. Eventuell kommt aber am Freitag um 14:30 Uhr noch einmal etwas Bewegung in den Markt, wenn der monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA auf dem Plan steht.

Der Motorenhersteller Deutz nutzt die Kursfantasie in der Aktie nach den geäußerten Ambitionen, im Rüstungsgeschäft mitzumischen, jetzt für eine Kapitalerhöhung. Grund dafür ist allerdings zunächst eine Übernahme in den USA, die laut Management auch nichts mit den Expansionsplänen im Verteidigungssektor zu tun hat. Insgesamt aber ein sehr gutes Timing für Unternehmen und Aktionäre, die jüngsten Kursaufschläge zu nutzen, um sich zu refinanzieren. Nach über 20 Prozent Plus sind die sechs Prozent zum heutigen Handelsstart mehr als verkraftbar.