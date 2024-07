Florange (Frankreich) (ots) - Neues Kapitel für das Wasserstoff-Geschäft der

Westfalen-Gruppe: Im Nordosten Frankreichs wird der erste Elektrolyseur des

Industriegase-Produzenten und Energie- und Kraftstoffhändlers gebaut. Die

Produktionsanlage soll ab Januar 2026 das Werk Florange des internationalen

Stahlproduzenten ArcelorMittal mit umweltfreundlichem Wasserstoff versorgen.

Eine entsprechende Kooperation ist jetzt von Matthieu Jehl, CEO ArcelorMittal

France, und Dr. Thomas Perkmann, CEO Westfalen-Gruppe, am ArcelorMittal-Standort

in Florange vereinbart worden.



Bereits seit 2010 versorgt die französische Tochtergesellschaft Westfalen France

das Stahlwerk von ArcelorMittal mit Wasserstoff, der bislang auf Basis von

Erdgas gewonnen wird. Diese Lieferungen werden ab 2026 mit der Inbetriebnahme

des neuen Elektrolyseurs nun umweltfreundlich ersetzt. Für die direkte

Versorgung wird der Elektrolyseur auf dem Gelände des Stahlwerks errichtet. Der

jetzt neu geschlossene Liefervertrag zwischen den Unternehmen läuft bis in die

2040er-Jahre.







Unternehmensgruppe", betont Dr. Thomas Perkmann. "Das Projekt wird nicht nur

unsere gute Partnerschaft mit ArcelorMittal - einem unserer größten

französischen Kunden - fördern. Die Umsetzung wird uns auch weitere Türen im

Wasserstoff-Markt öffnen und unsere Position in der Industrie, nicht nur in

Frankreich, weiter stärken." Frankreich ist derzeit ein zentraler Auslandsmarkt

des Familienunternehmens aus Münster. Insgesamt will Westfalen einen

zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt investieren.



Neben der Wasserstoff-Produktion, die zukünftig mit erneuerbarer Energie

versorgt wird, beabsichtigt Westfalen in der Nähe auch eine neue

Wasserstoff-Abfüllstation für die Trailer- und Zylinderabfüllung zu errichten.

"Die Kapazität des Elektrolyseurs ist so angelegt, dass neben der Versorgung des

Stahlwerks auch weitere Mengen für den Markt bereitstehen", sagt Westfalen

France Geschäftsführer Benjamin Bugeat.



