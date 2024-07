Rekord Skoda erreicht im ersten Halbjahr 7,1 Prozent Marktanteil in Deutschland (FOTO) > Marktanteil liegt mit 7,1 Prozent höher als je zuvor in einem Halbjahr in Deutschland > Skoda rückt damit auf Platz vier im Marken-Ranking der deutschen Neuzulassungen > Mit 104.248 Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten des Jahres (+24,9 % …