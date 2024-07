Die lizenzierte neue Produktlinie wird eine Reihe von hochwertigen Accessoires umfassen, die das digitale Leben von FC Bayern-Fans und Technikliebhabern gleichermaßen verbessern sollen. Jedes FC Bayern-lizenzierte Produkt in der Baseus-Reihe ist darauf ausgelegt, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Egal, ob Sie im Büro arbeiten, Ihre Lieblingsmusik oder -filme genießen oder auf Reisen sind, unsere gemeinsame Kollektion ist effizient und passt sich Ihrem Lebensstil in jeder Hinsicht an.

Highlights der Kollektion beinhalten:

Kabellose Ohrstöpsel & Kopfhörer: Bieten überragende Klangqualität und Komfort, perfekt, um den neuesten Spielkommentar oder Ihre Lieblingsmusik zu genießen.

Baseus Eli Sport 1 Open-Ear Kopfhörer

Der Baseus Eli Sport 1 sticht in der co-gebrandeten Kollektion hervor. Diese Kopfhörer verfügen über ein innovatives Open-Ear-Luftleitungsdesign, das Komfort bietet und Ihr Gehör schützt, um ein schmerzfreies und gesundes Hörerlebnis zu gewährleisten. Mit einer IPX4-Wasserbeständigkeit passen sich diese Ohrhörer Ihrem Lebensstil an und sind ideal für das Training, Autofahren oder Arbeit – auch bei Regen. Die 16,2-mm-Treiber liefern hervorragende Klangqualität mit kraftvollem Bass, klaren Höhen und reichen Mitten, die alle durch den Baseus Bass Enhancement Algorithmus verbessert werden. Die richtungsabhängige Akustiktechnologie sorgt für minimale Schallverluste und ultra-klare Anrufe dank AI-Rauschunterdrückung. Die Kopfhörer sind ergonomisch für Stabilität und Komfort gestaltet und bieten bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit mit der Ladehülle.

Baseus Bowie H1i Noise Cancelling Kopfhörer

Die Baseus Bowie H1i-Kopfhörer bieten Hi-Res-zertifizierten Klang mit verlustfreiem Audio in der exklusiven co-gebrandeten Kollektion und erfassen die feinen Details von Studioaufnahmen. Die Kopfhörer verfügen über einen LHDC-Codec für hochauflösendes Streaming und AI-verbesserten Bass, um audiophile Klangqualität zu gewährleisten. Mit zwei aktiven Geräuschunterdrückungsmikrofonen und 3D-Raumklang reduzieren die Bowie-Kopfhörer Umgebungsgeräusche um bis zu 95 % und bieten ein immersives und einzigartiges Hörerlebnis. Die 100-stündige Akkulaufzeit gewährleistet lang anhaltenden Genuss, während der 0,038s Low-Latency-Modus das Spielen und die Anrufklarheit verbessert - perfekten für FC Bayern München-Fans.