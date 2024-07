Zurück in den Bullenmodus findet der Kurs jedoch erst, wenn die Zone zwichen 63.500 und 65.000 Dollar wieder nach oben durchbrochen und als charttechnischer Support bestätigt werden kann. Dies stellt derzeit auch das obere Ende des Bullmarket-Supportbands dar. Das Supportband muss im Weekly weiter gehalten werden, sonst spricht vieles für einen erneuten Test des 200-Tage-Trends.

In meiner letzten Kolumne habe ich mögliche Szenarien für den Fall skizziert, dass doch noch ein weiterer Test des 200-Tage-Trends folgen sollte und dieser anschließend nicht gehalten werden kann. Sollte Bitcoin seinen historischen Verhaltensweisen während eines Bullruns jedoch treu bleiben und die angesprochenen Lebenslinien als Support halten, dann stellt diese Bestätigung des Supports, sobald sie abgeschlossen ist, ein starkes Kaufsignal dar.

Chance für neue Investoren – Basis-Portfolio aus drei Positionen

Für Investoren, die bis jetzt an der Seitenlinie gestanden haben, könnte dies eine der letzten Chancen für einen Einstieg sein, bevor Bitcoin und der restliche Krypto-Markt in die antizipierte parabolische Phase dieses Bullruns übergehen, so wie es in den letzten Krypto-Zyklen der Fall gewesen ist. Die Liquiditätsbedingungen an den Märkten, das regulatorische Umfeld in den USA und die Adaption der Wallstreet bezüglich digitaler Assets haben sich in diesem Jahr zugunsten von Krypto entwickelt und liefern unverändert den Rahmen für den nächsten großen Aufwärtstrend.

Neulinge im Thema, die sich noch überfordert fühlen, können sich für den Anfang auf ein starkes Grundfundament an Krypto-Assets konzentrieren, das lediglich aus drei Positionen besteht, jedoch ein Großteil des Potenzials des gesamten Sektors abbildet und wesentlich mehr Rendite-Potenzial aufweist als lediglich ein Investment in Bitcoin allein.

Position 1: Bitcoin

Bitcoin ist der Grundstein der gesamten Assetklasse Kryptowährungen und gehört in jedes Krypto-Portfolio. Bitcoin ist ein Investment-Vehikel, welches sowohl risk-on als auch risk-off Qualitäten hat. Aufgrund seiner digitalen Limitierung hat Bitcoin in den letzten Jahren in seiner Funktion als Spekulationsobjekt geglänzt, mit dem man besonders gut die Geldmengenveränderung, resultierend aus der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken, spielen konnte.

Daneben wird Bitcoin angesichts der derzeitigen Probleme im traditionellen Finanzsystem, unter anderem im Bankensektor, welche durch eben jene Geldpolitik der Notenbanken ausgelöst werden, immer attraktiver. Durch seine Eigenschaft als komplett autonomes Netzwerk, welches zumindest auf der operativen Ebene komplett unberührt von den Problemen der traditionellen Finanzwelt bleibt, steht Bitcoin derzeit vor einem Paradigmenwechsel innerhalb seiner Preisentwicklung und könnte zunehmend zum risk-off Asset werden.

Da die Druckerpressen der Notenbanken unbegrenzt laufen können und Bitcoin gleichzeitig digital streng begrenzt ist, liegt hier das Potenzial für entsprechende extreme Preissteigerungen. Gleichzeitig bietet Bitcoin als Investment langfristig eine hohe Sicherheit, da das Netzwerk aufgrund der hohen Rechenleistung sehr resilient gegen Manipulation ist und der Netzwerkeffekt die Stellung von Bitcoin im Sektor in Stein gemeißelt hat.

Position 2: Ethereum

Ethereum ist neben Bitcoin die zweite Konstante im Krypto-Sektor, da auch diese Blockchain einen starken Netzwerkeffekt aufweisen kann. Ethereum ist die Heimat für einen Großteil des Krypto-Ökosystems und vermeintliche „Ethereum-Killer“ haben bisher nichts daran ändern können. Viel eher zeichnet sich mittlerweile ab, dass Second Layer Lösungen als alternative Umgebungen um Ethereum herum das Mittel der Wahl sein werden, um das Skalierungsproblem endgültig zu lösen und eine effiziente Nutzung von Krypto im Mainstream möglich zu machen.

Ethereum steht in keiner direkten Konkurrenz zu Bitcoin, da es als globales Betriebssystem für dezentrale Applikationen einen vollkommen anderen Ansatz hat. Die beiden Blockchains ergänzen sich viel eher in ihren Anwendungen. Da Ethereum die Grundinfrastruktur für einen Großteil des Sektors ist, liegt das Potenzial entsprechend in den Wachstumschancen von Krypto insgesamt. Steigt die Adaption, profitiert auch Ethereum immer mehr, da der Nutzen der Infrastruktur mit einer wachsenden Anzahl an Projekten und Nutzern steigt. Die bald an den Start gehenden Spot-Ethereum-ETFs in den USA könnten das Preis-Momentum in den kommenden Monaten zudem deutlich anfachen.

Position 3: Chainlink

Chainlink liefert die dritte Säule eines starken Basis-Portfolios und ist ein dezentrales Orakel-Netzwerk, das darauf abzielt, reale Daten sicher und zuverlässig mit Smart Contracts auf Blockchains zu verbinden. Ein Orakel in der Blockchain-Welt ist im Grunde ein Übersetzer. Es nimmt Daten aus der realen Welt, übersetzt sie in ein Format, das von Smart Contracts verstanden wird, und leitet diese Daten weiter. Chainlink bietet jedoch nicht nur irgendein Orakel, sondern ein ganzes Netzwerk von dezentralisierten Orakeln, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Datenübertragungen zu gewährleisten.

Wenn nur ein zentrales Orakel verwendet wird, gibt es einen einzelnen Schwachpunkt. Ist dieses Orakel fehlerhaft oder wird manipuliert, sind auch die Daten, die es bereitstellt, gefährdet. Ein dezentrales Netzwerk wie Chainlink nutzt eine Vielzahl von Orakeln, die Daten validieren und verifizieren, um sicherzustellen, dass die an Smart Contracts gesendeten Informationen korrekt sind.

Chainlink erfüllt im Wesentlichen die für den Mainstream-Erfolg von Krypto essenzielle Aufgabe, die echte Welt mit der Blockchain-Welt zu verbinden und die Nutzung von Krypto damit in sämtlichen Wirtschaftsbereichen wirklich nutzbar zu machen. Dadurch eröffnet sich für Chainlink ein ähnlicher Hebel wie bei Ethereum: Wenn der gesamte Sektor wächst, skaliert auch der Nutzen von Chainlink und dessen Wert steigt entsprechend, da so gut wie jedes Projekt einen Oracle-Provider benötigt, um Daten zu bekommen. Chainlink hat ebenfalls einen extrem großen Netzwerkeffekt. Ein Großteil des Sektors nutzt Chainlink als Oracle-Provider. Namhafte Konkurrenz ist weder auf der technologischen Seite noch, was den Netzwerkeffekt angeht in Sicht.

Dieser Grundstein eignet sich hervorragend als Einstieg in den Krypto-Sektor, da man mit dem grundlegenden Verständnis dieser drei Vermögenswerte bereits einen erheblichen Teil der Infrastruktur des Gesamtsektors versteht. Zudem liefert es aufgrund der geringeren Marktkapitalisierungen von Ethereum und Chainlink bei einer gleichzeitig komplexeren Anwendungsmöglichkeit ein potenziell deutlich größeres Rendite-Potenzial als ein Einzelinvestment in Bitcoin und bietet ein für Krypto-Verhältnisse trotzdem recht ausgeglichenes Chance/Risiko-Verhältnis, da die beiden Projekte feste Säulen im Krypto-Ökosystem darstellen.

Denken Sie langfristig!

Gastautor: Alexander Mayer

Alexander Mayer ist seit 2019 als Journalist an den Finanzmärkten tätig und seit 2017 als Investor im Krypto-Sektor unterwegs. Auf seinem Blog decentralist blickt er mit einem makroökonomischen Fokus auf die Krypto-Märkte.

