Neben den allgemeinen menschlichen Kenntnissen umfasst LightGPM 2 folgende zusätzliche Ausbildungskenntnisse:

Studien darüber, wie Farben die menschliche Psychologie, Emotionen, Gefühle und Verhaltensweisen beeinflussen. Allgemeines Wissen über Lichtdesign: Grundlegende Prinzipien einer effektiven Lichtplanung.

Designkenntnisse für maßgeschneiderte Lichteffekte: Spezifisches Wissen für verschiedene Szenarien und Stimmungen, einschließlich Farben, Farbton, Helligkeit, Farbwechsel und Rhythmen.

LightGPM 2 verwendet eine Transformator-Decoder-Architektur, ähnlich wie die gängigen LLMs auf dem Markt, wie z.B. ChatGPT.

LightGPM 2 ist einfach zu bedienen - Sprachsteuerung

Bei herkömmlichen intelligenten Leuchten müssen die Benutzer die gewünschten Lichteffekte manuell aus Tausenden von Voreinstellungen auswählen, was oft einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand bedeutet. Im Gegensatz dazu erzeugt LightGPM 2 mittels LLM-Technologie automatisch geeignete Lichteffekte auf der Grundlage von Sprachbefehlen des Benutzers. Die Benutzer können ihre Bedürfnisse angeben, sei es in Bezug auf die Stimmung, das Szenario oder spezifische Anweisungen. Wenn ein Benutzer zum Beispiel sagt: „Ich will Sonnenschein" oder „Frohe Ostern", interpretiert LightGPM 2 den Befehl und sorgt für den optimalen Lichteffekt, was den Komfort und die Erfahrung des Benutzers verbessert.

Verbessertes Beleuchtungserlebnis für alle Nutzer

Alle Benutzer, einschließlich derjenigen, die bereits Lepro KI-Beleuchtungsprodukte wie N1, S1 und WL1 erworben haben, können die erweiterten Funktionen und die Leistung von LightGPM 2 nutzen.

Informationen zu Lepro

Lepro steht an der Spitze der KI-Beleuchtungsinnovation und hat sich zum Ziel gesetzt, die Art und Weise, wie Menschen ihre Räume erleben, zu verbessern. Mit dem Schwerpunkt auf technologischem Fortschritt und benutzerorientiertem Design strebt Lepro danach, überragende Lichterlebnisse zu bieten.

Weitere Informationen über LightGPM 2 und die Produkte von Lepro finden Sie unter https://www.lepro.de/.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=XE6JTZ9KacI

