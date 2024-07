TOKIO, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH (nachfolgend "NX Germany"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat 25 Kirschblütenzeichnungen von Grundschülern aus der Präfektur Gifu, Japan, transportiert, die auf der Ausstellung "Sakura in my eyes" in Bratislava, Slowakei, vom 10. bis 22. Juni ausgestellt wurden.

Zum Gedenken an 100 Jahre bilateralen Austausch mit Japan wurden 2020 in der Slowakei rund 450 Kirschbäume gepflanzt. Die Pflanzung dieser Bäume war Anlass für den Beginn des Sakura- und Kunstfestivals in Teilen der Slowakei im Jahr 2023, und in diesem Jahr fanden sowohl Veranstaltungen zum Thema Kirschblüte als auch Veranstaltungen zur japanischen Kultur statt.

Im Rahmen des diesjährigen Sakura- und Kunstfestivals fand vom 10. bis 22. Juni eine Ausstellung mit Kirschblütenzeichnungen von Kindern aus der Slowakei und Japan statt. Bei dieser Veranstaltung wurden von Kindern aus beiden Ländern gemalte Kirschblütenbilder ausgestellt, darunter 25 Bilder von Grundschülern aus der Präfektur Gifu in Zentraljapan, die von der NX Germany-Niederlassung in Bratislava an den Veranstaltungsort geliefert wurden. Die Präfektur Gifu ist eng mit der Slowakei verbunden, da sie Gastgeber für die slowakischen Athleten war, die an den Paralympics 2021 in Tokio teilneahmen.

Die Ausstellung wurde in Anwesenheit des japanischen Botschafters in der Slowakischen Republik, Yasuhiro Kawakami, und anderer Würdenträger feierlich eröffnet, und viele Menschen kamen, um die Zeichnungen japanischer Grundschüler zu sehen, was die Ausstellung zu einer wertvollen Gelegenheit für den kulturellen Austausch machte.

Die NX Group wird sich auch weiterhin an sozialen Aktivitäten beteiligen, um aktiv zur Vertiefung des Austauschs zwischen Japan und dem Rest der Welt beizutragen.

