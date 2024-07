FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Gleichwertigkeitsbericht:

"Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, in denen die regionalen Unterschiede in der Lebensqualität vergleichsweise gering sind - im Gegensatz zu den meisten anderen, auch wirtschaftsstarken Nationen. Dort sind die infrastrukturellen Einbußen, die Einwohner in Kauf nehmen müssen, wenn sie nicht in der Großstadt, sondern auf dem Land leben wollen, vielfach deutlich höher. Hierzulande hingegen haben sich die Unterschiede sogar verringert. (.) Mit dem Ergebnis, dass man vielerorts beides haben kann: naturnahes, ländliches Leben und gute Infrastruktur. Diese Wahlfreiheit zu erhalten und zu fördern, ist zu Recht in der Verfassung verankert. Sie tatsächlich zu gewährleisten, wird aber in vielen Regionen, vor allem im Osten der Republik, mit zunehmender Alterung immer schwieriger."