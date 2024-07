Meyer Werft beginnt mit Bau von Offshore-Konverterplattform In der größten Krise ihrer Geschichte will die Papenburger Meyer Werft ein neues Geschäftsfeld eröffnen und in den Bau von Konverterplattformen für Offshore-Windparks einsteigen. Für den Stahlbau der geplanten Konverterplattform DolWin delta ist …