LONDON (dpa-AFX) - Der Konservativen Partei von Premierminister Rishi Sunak droht bei der Parlamentswahl in Großbritannien am Donnerstag eine historische Niederlage. Neuer Regierungschef dürfte allen Umfragen zufolge Keir Starmer von der sozialdemokratischen Labour-Partei werden. Damit würden 14 Jahre konservativer Regierung enden.

Wahlberechtigt sind mehr als 46 Millionen Menschen. Alle Sitze im Unterhaus werden per Direktmandat vergeben. Dabei gewinnt stets die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise. Die Wahlberechtigten haben jeweils eine Stimme. Die absolute Mehrheit im Unterhaus (House of Commons) beträgt 326 Sitze.