LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien steht vor einer historischen Abstimmung. Bei der Parlamentswahl droht Premierminister Rishi Sunak und seiner Konservativen Partei eine heftige Niederlage. Neuer Regierungschef dürfte Keir Starmer von der Labour-Partei werden - darauf deuten alle Umfragen hin. Damit würden 14 Jahre konservativer Regierung enden. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 23.00 Uhr (jeweils MESZ).

Das Meinungsforschungsinstitut Yougov errechnete, dass Labour die größte Mehrheit für eine Partei seit dem Jahr 1832 erringt. Demnach würden die Sozialdemokraten auf 431 der 650 Sitze im Unterhaus (House of Common) kommen. Zuletzt waren es 202. Die Konservativen würden auf 102 Mandate einbrechen. "Was wir vor uns sehen, hat es in der britischen Politikgeschichte noch nie gegeben", sagte Yougov-Experte Patrick English dem Sender Sky News.