Redcare Pharmacy: E-Rezept-Umsatz in Deutschland von 7 % auf 37 % gesteigert! Das E-Rezept-Geschäft in Deutschland verzeichnete im zweiten Quartal ein beeindruckendes Wachstum von 37 %, was den Konzernumsatz auf 560 Mio. EUR ansteigen ließ. Auch die Kundenbasis und der Non-Rx-Umsatz legten kräftig zu.