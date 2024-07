Der französische Aktienmarkt verzeichnete am Montag einen deutlichen Anstieg, nachdem die erste Runde der Parlamentswahlen darauf hindeutete, dass die Rassemblement National (RN) keine absolute Mehrheit erzielen wird. Der CAC 40 Index stieg um 2,4 Prozent, was den größten Tagesgewinn seit fast 2 Jahren darstellt. Obwohl die RN im ersten Wahlgang rund 34 Prozent der Stimmen erhielt, deuten Umfragen und strategische Rückzüge konkurrierender Parteien darauf hin, dass die Partei nicht die erforderlichen 289 Sitze für eine Mehrheit erreichen wird. Experten wie Holger Schmieding von der Berenberg Bank sehen ein ungerades Parlament als wahrscheinlichstes Ergebnis an. Die Risiken einer Machtübernahme durch die vereinigte Linke sind weiter gesunken.

Die Reaktionen auf das Wahlergebnis waren positiv: Der Euro stieg deutlich an, europäische Futures handelten im positiven Bereich und die Kurse von französischen Staatsanleihen stiegen, während die Renditen fielen. Allerdings warnten Analysten wie Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank vor einem möglichen Sieg der Rallye Nationale im zweiten Wahlgang, der den Euro unter Druck setzen könnte. Die Differenz zwischen den französischen und deutschen Renditen stieg auf über 80 Basispunkte, was auf eine mögliche Herabstufung der Bonität Frankreichs hinweist.

Die UBS-Bank rät Investoren zu verschiedenen Strategien, um sich vor dem Wahlergebnis zu positionieren, darunter die Nutzung von Bankaktien, die Erhöhung des Risikos bei Reverse Yankees und die Schaffung von Absicherungen. Die endgültigen Ergebnisse der Wahlen werden erst am kommenden Sonntag feststehen, doch die aktuelle Stimmung ist optimistisch.

Der französische Aktienmarkt dürfte nach der ersten Runde der Parlamentswahl einen Erholungsversuch starten, nachdem die Sorge vor einem Erstarken europakritischer Rechter und einem politischen Patt den Markt belastet hatten. Marine Le Pens RN hofft zwar auf die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung, aber ihr Vorsprung fiel weniger deutlich aus als befürchtet. Präsident Macron und das linke Lager werden versuchen, ihren Sieg mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen zu verhindern.

Der CAC 40 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 7.658PKT auf TTMzero (03. Juli 2024, 22:00 Uhr) gehandelt.