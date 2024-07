Die Inflationsrate in Deutschland wird voraussichtlich im Juni 2024 bei 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat liegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) gab diese Zahlen auf Grundlage vorläufiger Ergebnisse bekannt. Im Vergleich zum Vormonat Mai 2024 wird erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent sinken werden. Die Kerninflation, die die Teuerungsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie darstellt, wird voraussichtlich bei 2,9 Prozent liegen.

Trotz der hohen Kerninflation könnten sinkende Energiepreise und eine Beruhigung bei der Nahrungsmittelpreisinflation die Gesamtinflationsrate vorübergehend unter die 2-Prozent-Marke drücken. Für das Jahresende erwartet Becker eine Gesamtinflationsrate zwischen 2 und 2,5 Prozent.

Weitere Ökonomen wie Robert Greil, Chefökonom der Privatbank Merck Finck, betonten, dass der Inflationstrend abwärtsgerichtet sei, sowohl in Deutschland als auch im gesamten Euroraum. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent für die 20 Mitgliedsstaaten an.

Das Ifo-Institut prognostizierte, dass Deutschland diese Marke bereits im Sommer unterschreiten könnte. Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des Ifo-Instituts, erklärte, dass die Inflationsrate voraussichtlich im August erstmals seit März 2021 unter die Zwei-Prozent-Marke sinken werde.

In Frankreich hat der Rassemblement National (RN) die erste Runde der Parlamentswahl gewonnen, jedoch die absolute Mehrheit verfehlt. Dies führte zu Erleichterung an den Börsen, da das Risiko eines radikalen Politikwechsels abgenommen hat. Der Deutsche Aktienindex sprang über das Hoch der Vorwoche und signalisiert eine Fortsetzung der Erholung.

Die politische Unsicherheit in Frankreich könnte jedoch weiterhin bestehen, da Marine Le Pen bei der Stichwahl am kommenden Sonntag möglicherweise Probleme haben wird, sich gegen das Bündnis gegen ihre Partei durchzusetzen. Dies könnte zu konjunkturellen Risiken führen, insbesondere wenn die politische Hängepartie andauert. Die Europäische Zentralbank könnte gezwungen sein, die Leitzinsen schneller zu senken, was den Euro weiter unter Druck setzen würde.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 18.403PKT auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.