Die Northern Data Group hat als erster Anbieter in Europa die NVIDIA H200-GPUs erworben, die derzeit als leistungsstärkste GPUs auf dem Markt gelten. Durch eine Partnerschaft mit Supermicro wird Taiga Cloud, die Cloud-Plattform der Northern Data Group, Zugang zu dieser Hardware erhalten. Die Lieferung und Bereitstellung der GPUs sind für das 4. Quartal 2024 geplant. Diese Investition unterstreicht das Engagement der Northern Data Group, ihren Kunden stets die neuesten und besten Technologien anzubieten.

Die NVIDIA H200-GPUs werden in einem europäischen Rechenzentrum der Northern Data Group untergebracht, das mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Diese GPUs werden eine Leistung von 32 petaFLOPS liefern und den Kunden einen schnelleren und effizienteren Zugriff auf Datenspeicher ermöglichen. Die Partnerschaft mit Supermicro wird das Angebot an generativen KI-Cloud-Services von Taiga Cloud erweitern und die Position der Northern Data Group als führender Anbieter in diesem Bereich stärken.